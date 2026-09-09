El fichaje en Millonarios que ilusiona por encima del regreso de Gamero

Alberto Gamero regresó a Millonarios con la promesa de que, esta vez, todo será diferente a su anterior ciclo, en el que la falta de títulos terminó provocando su salida de la institución capitalina. Aunque muchos hinchas no recibieron con buenos ojos su segunda etapa al frente del equipo, el samario llegó acompañado de un fichaje que rápidamente cambió la percepción de buena parte de los seguidores.

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, este 9 de septiembre se confirmó el regreso al equipo de uno de los grandes ídolos de los últimos años: Mayer Candelo, quien se sumará al cuerpo técnico de Alberto Gamero como asistente en esta nueva etapa con el conjunto embajador.

Candelo estará acompañado por Jorge Iván Castro, también como asistente técnico, y Julio Charales, quien ejercerá como preparador físico. La noticia generó una inmediata reacción entre los hinchas de Millonarios, que celebraron el regreso de una figura muy querida por la institución.

“El regreso de un ídolo”, “Ojalá les impregne su jerarquía a los jugadores”, “La mejor noticia para este momento” y “Que esto le ayude también en su desarrollo como técnico del equipo” fueron algunos de los comentarios de los seguidores tras conocerse la noticia.



Mayer Candelo // Foto: Twitter @AsoDeporCali

La leyenda de Mayer Candelo en Millonarios

El vallecaucano se ganó el cariño de los hinchas embajadores durante sus diferentes etapas en el club. En total, Candelo disputó 220 partidos con Millonarios, en los que marcó 21 goles y registró 30 asistencias, para acumular 15.785 minutos con la camiseta del conjunto capitalino.

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Uno de los momentos más importantes de su carrera con el equipo llegó en 2012, cuando fue campeón de la Liga y levantó el título tras una definición por penales contra el Deportivo Independiente Medellín.

Aquella conquista significó el regreso de Millonarios a la gloria después de varios años sin títulos y dejó una huella imborrable tanto en la historia del club como en la memoria de sus aficionados. Ahora, varios años después, Candelo vuelve a la institución, esta vez desde un nuevo rol y con la misión de aportar su experiencia al cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero.