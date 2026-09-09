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Listos los equipos, fecha, hora y estadio para estreno de nueva liga de fútbol en Colombia

La Liga El Dorado ha enfatizado que no es una tercera división del FPC ni busca competir con la Dimayor.

León vs. Zipa.jpg
León OP 10 vs. Zipa FC
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El fútbol colombiano tendrá una nueva competición desde el viernes 18 de septiembre, cuando León OP10 y Zipaquirá Fútbol Club se enfrenten a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, en el primer partido oficial de la Liga El Dorado, torneo de estructura profesional que busca abrir nuevas oportunidades para el talento de diferentes regiones del país.

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Para esta jornada inaugural estarán habilitadas más de 18.000 asientos en el coloso de la 57. Antes del encuentro se realizará un show especial en el que se presentará el concepto de la nueva liga, cuyo propósito es impulsar nuevos talentos, visibilizar a las nuevas generaciones y demostrar que el fútbol competitivo colombiano también tiene un espacio importante fuera de las grandes ciudades.

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El partido inaugural tendrá como protagonista a León OP10, club liderado por el ídolo de Santa Fe Omar Sebastián Pérez, quien además de ser presidente, es fundador y propietario de la institución. Al frente estará Zipaquirá Fútbol Club, uno de los ocho equipos que harán parte de la primera temporada de esta competición.

¿Qué equipos jugarán la Liga El Dorado?

La temporada inaugural de la Liga El Dorado contará con ocho clubes, cuyos proyectos son liderados por inversionistas independientes y buscan fortalecer los procesos deportivos en distintas zonas de Colombia. Los equipos participantes son:

  • Racing Club Fusagasugá.
  • Guajira Fútbol Club.
  • León OP10.
  • Atlético del Quindío.
  • Inter de Santander.
  • Zipa Fútbol Club.
  • Caquetá Club Deportivo.
  • Club Deportivo Huila.
Carlos Sánchez y Javier Camilo Ortiz en el lanzamiento de la liga El Dorado
Carlos Sánchez y Javier Camilo Ortiz en el lanzamiento de la liga El Dorado
Foto: Blu Radio

La competición será organizada por la Institución de Fútbol Asociado (I.F.A.).

Así será el formato de la nueva liga

La Liga El Dorado tendrá un sistema de competencia en el que los ocho equipos disputarán una fase de todos contra todos y, posteriormente, los dos clubes que terminen en las primeras posiciones se enfrentarán en una final de ida y vuelta para determinar al primer campeón en la historia del torneo.

Un partido que será histórico

De esta manera, León OP10 y Zipaquirá Fútbol Club serán los encargados de inaugurar oficialmente la Liga El Dorado el viernes 18 de septiembre, a las 7:00de la noche, en El Campín, en un partido que marcará el comienzo de un proyecto que busca ampliar el mapa del fútbol profesional colombiano y llevar la competencia a nuevos territorios.

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