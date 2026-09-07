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Atlético Nacional vs. Deportivo Cali HOY EN VIVO: online y gratis la Copa BetPlay

Duelo de verdes por los octavos de final de la Copa BetPlay, que se disputa a duelo único en el estadio Atanasio Girardot de Medellin. Siga el duelo EN VIVO aquí.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
Atlético Nacional vs. Deportivo Cali //
Fotos: X @nacionaloficial @DeportivoCaliCP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Todo listo en Medellín para un choque apasionante entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa BetPlay. Será a duelo único, por ende, el partido será a muerte súbita para saber quién continúa en esta competencia.

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Los verdolagas llegan con un calendario apretado, en especial tras disputar un duelo amistoso vs. América de Cali que le podría jugar en contra para este partido, mientras que los azucareros necesitan recuperar la confianza de la afición tras un irregular inicio de semestre bajo el mando de Rafael Dudamel.

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Atlético Nacional vs. Cali EN VIVO aquí

Con el cubrimiento del equipo de Blog Deportivo, los hinchas verdolagas y azucareros podrán disfrutar de este choque por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 a través del canal de YouTube de Blu Radio, de la mano de un equipo de expertos y analistas para este duelo de verdes.

Un duelo a puerta cerrada

Para este compromiso, el Atanasio Girardot estará vacío a raíz de la sanción que debe cumplir el equipo tras la final del 2025 vs. DIM. Sin embargo, a través de sus canales oficiales, el club pidió a los hinchas apoyar a los tenderos de la unidad deportiva que viven del comercia que deja el fútbol en la capital antioqueña.

“Sabemos que la pasión por Nacional también se vive en comunidad y que, en esta ocasión, podemos convertir esta situación en una oportunidad para acompañar al equipo y respaldar a quienes trabajan alrededor del estadio”, expresaron.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali (2).jpg
X @nacionaloficial @DeportivoCaliCP

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¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Deportivo Cali?

Este duelo por los octavos de final de la Copa BetPlay se encuentra programado para las 8:15 de la noche, el cual se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Cali

  • Atlético Nacional: Armani, Parra, Tesillo, Velásquez, Román, Campuzano, Moreno, Sarmiento y Morelos.
  • Deportivo Cali: Gallese, Viáfara, Sandoval, Caldera, Álvarez, Velasco, Correa, Giraldo, Hurtado, Bello y Rodríguez.
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