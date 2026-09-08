Él es Néider Parra, el central de Nacional que comparan con Dávinson Sánchez

La era de Lucas González al frente de Atlético Nacional comienza a mostrar sus primeros frutos en lo deportivo. Sin embargo, el gran examen para el técnico será conquistar la Liga BetPlay. Mientras ese objetivo avanza, el equipo verdolaga ha mostrado una idea de juego sólida y una apuesta decidida por la cantera, donde un nuevo talento comienza a llamar la atención de los aficionados.

Su nombre es Néider Parra. Con apenas 21 años, el defensor ha convencido a los hinchas de que puede ser la opción ideal para acompañar a William Tesillo en la línea defensiva, especialmente tras la salida de Simón García. Su rendimiento incluso ha llevado a algunos seguidores a compararlo con Dávinson Sánchez, quien también irrumpió con fuerza en Atlético Nacional antes de dar el salto al fútbol internacional.

Lucas González y Alexis Henriquez // Foto: Atlético Nacional

¿Quién es Néider Parra, la nueva promesa verdolaga?

Con 1,92 metros de estatura y apenas 21 años, Parra se ha convertido en una de las alternativas de Lucas González para reforzar la defensa. El central se destaca por su capacidad para salir jugando desde el fondo, además de mostrar buenas condiciones en los duelos individuales y el juego aéreo.

Desde su debut en marzo de 2026, el defensor ha comenzado a ganarse la confianza de los hinchas. En poco tiempo acumula seis partidos como titular y otros dos ingresando desde el banco de suplentes, números que reflejan la importancia que ha adquirido dentro de la plantilla.



Su crecimiento también ha generado expectativa entre los aficionados, que ven en él a un futbolista con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad de jugar como titular en un club de la exigencia de Atlético Nacional.

Néider Parra // Foto: @nacionaloficial

¿Por qué lo comparan con Dávinson Sánchez?

La comparación con Dávinson Sánchez surge por la manera en que ambos centrales irrumpieron en Atlético Nacional siendo jóvenes y rápidamente comenzaron a demostrar condiciones para competir al más alto nivel.

Publicidad

Entre 2013 y 2015, Sánchez recibió la oportunidad en el conjunto antioqueño y, pese a contar inicialmente con pocos minutos, terminó demostrando jerarquía y personalidad en la defensa. Su evolución lo llevó a convertirse en una pieza fundamental del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 2016.

Ahora, Parra comienza a escribir sus primeras páginas con la camiseta verdolaga. Aunque todavía tiene un largo camino por recorrer y las comparaciones pueden resultar prematuras, sus actuaciones han despertado ilusión entre los hinchas, que ven en el joven defensor una posible nueva joya surgida de la cantera de Atlético Nacional.