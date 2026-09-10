Lo que se sabe sobre la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios

Millonarios se encuentra en conversaciones para evaluar la vinculación del futbolista Juan Guillermo Cuadrado en el cierre de la ventana de transferencias para agentes libres del fútbol profesional colombiano.

De acuerdo con lo revelado por el periodista Julián Capera de Blog Deportivo, ambas partes han sostenido acercamientos formales en los que se evaluaron las cifras y las pretensiones económicas del jugador.

Las fuentes consultadas por Capera confirmaron que las directivas de Millonarios ya conocen las aspiraciones salariales del deportista y le han planteado hasta qué punto puede llegar la institución en términos financieros.

Para viabilizar la operación, el club bogotano evalúa implementar un modelo de gestión similar al utilizado anteriormente en otras contrataciones como la de Falcao, vinculando a marcas aliadas.



Se buscarían fórmulas similares vinculando a los patrocinadores, invitando a las marcas para que se pueda dar el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado detalló Capera en su reporte sobre las negociaciones en curso.

La propuesta inicial del equipo azul apunta a un contrato con una duración de un año dentro del balompié nacional.



Relación de Millonarios con Juan Guillermo Cuadrado

El periodo de inscripción para futbolistas en condición de agente libre en la Liga colombiana finaliza este viernes. Por esta razón, el equipo embajador busca aprovechar el cupo disponible en su plantilla antes del cierre oficial del sistema.

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Las partes mantienen una relación fluida apoyada en vínculos construidos previamente entre el jugador, integrantes de la institución y el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Alberto Gamero.

A pesar del interés manifestado por la dirigencia capitalina, el reporte de Blog Deportivo indicó que Millonarios no es el único club del fútbol colombiano que ha indagado por las condiciones de Cuadrado, aunque sí es el equipo que ha mostrado el avance más formal hasta el momento.