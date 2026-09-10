Juan Guillermo Cuadrado, oficializado como nuevo jugador de Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado fue oficializado como nuevo jugador de Millonarios, equipo al que llega para darle continuidad a una carrera de casi dos décadas en el fútbol de élite. El futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, se convierte así en uno de los refuerzos más destacados del conjunto embajador para afrontar este nuevo capítulo de su trayectoria.

A través de sus redes sociales, el club capitalino confirmó la llegada del extremo con una imagen luciendo todo el uniforme azul, acompañado de los principales datos y logros en su carrera deportiva, que ahora continuará en Colombia a sus 38 años.



Los clubes de Cuadrado

Cuadrado inició su carrera profesional en Independiente Medellín y en 2009 emprendió su aventura en el fútbol europeo. Durante sus primeros años en el viejo continente pasó por Udinese, Lecce y Fiorentina, antes de dar el salto a Inglaterra para jugar con Chelsea.

Con el conjunto inglés consiguió dos títulos importantes en la temporada 2014-15: la Premier League y la Copa de la Liga. Sin embargo, fue en Italia donde el colombiano construyó una de las etapas más exitosas de su carrera, especialmente durante su paso por Juventus.

Con la camiseta de Juventus, Cuadrado conquistó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas. Además, tuvo la oportunidad de competir en algunos de los escenarios más importantes del fútbol europeo, consolidándose como uno de los colombianos con mayor recorrido internacional.



Juan Guillermo Cuadrado estuvo ocho temporadas en la Juventus Foto: AFP

Después de su etapa en Juventus, el futbolista continuó su carrera en Italia con el Inter de Milán, club con el que también consiguió títulos. Posteriormente, defendió los colores de Atalanta y Pisa antes de tomar la decisión de regresar al fútbol colombiano.



Su carrera con la Selección Colombia

La trayectoria de Cuadrado también tiene un capítulo importante con la Selección Colombia. El antioqueño disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década con el combinado nacional en diferentes competencias internacionales.

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Ahora, tras casi 20 años de carrera y después de haber pasado por clubes de Inglaterra e Italia, Juan Guillermo Cuadrado vuelve al país para vestir la camiseta azul. Su llegada a Millonarios marca el comienzo de una nueva etapa para un futbolista luego de los rumores de una truncada negociación con el Medellín.

Con su oficialización, Cuadrado se suma al proyecto de Millonarios de Alberto Gamero y comienza así un nuevo capítulo de su carrera en Colombia, esta vez como jugador del conjunto embajador.