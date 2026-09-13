James Rodríguez ya luce la camiseta de Atlético Nacional: este será el número que llevará el 10

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional tuvo este domingo uno de sus momentos más esperados, con la presentación oficial del futbolista ante la hinchada verdolaga en el estadio Atanasio Girardot.

El mediocampista apareció sobre el terreno de juego antes del encuentro frente a Águilas Doradas, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay II. James estuvo acompañado por sus hijos, Salomé y Samuel, así como también de David Ospina, que acompañó al volante y de paso

recibió un homenaje del club después de su etapa como arquero del conjunto verdolaga.

La presencia del capitán de la Selección Colombia generó una fuerte ovación desde las tribunas y marcó el primer encuentro del 10 con los hinchas después de concretarse su llegada al equipo.

Nuestra casa y nuestra hinchada siempre han sabido honrar estos colores, hoy no es la excepción 🏟️👏#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/T5JKLi7OVQ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2026

¿Qué número usará James Rodríguez en Atlético Nacional?

Uno de los momentos centrales de la presentación ocurrió cuando James Rodríguez se colocó oficialmente la camiseta que utilizará con Atlético Nacional, momento que hizo que estallara de alegría el máximo escenario de los antioqueños.

El talentoso volante llevará el número 23, dorsal que tendrá al menos durante este semestre de la liga con el conjunto antioqueño.

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La elección está relacionada con la imposibilidad de modificar la numeración del plantel durante el campeonato. Por esta razón, el futbolista no podrá utilizar el número 10 que tradicionalmente ha llevado durante buena parte de su carrera.

¿Por qué James Rodríguez no usará el número 10?

Recordemos que la camiseta número 10 de Atlético Nacional continúa en poder de Edwin Cardona, por lo que James Rodríguez deberá portar otro número durante el campeonato.

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El número 23 elegido para el mediocampista también tuvo una referencia especial durante la presentación. El club relacionó este dorsal con figuras destacadas del deporte mundial como Michael Jordan y LeBron James. Así como de figuras formados en la institución como el mismo Edwin Cardona.

Así las cosas, la jornada en el Atanasio Girardot permitió a los fanáticos de Nacional ver por primera vez a James Rodríguez con la camiseta del equipo y conocer oficialmente el número que llevará al menos durante este semestre de la liga con el conjunto antioqueño.