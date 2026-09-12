Boyacá Chicó dio el golpe ante Independiente Medellín y celebró un vibrante triunfo 2-1

Independiente Medellín dejó escapar la posibilidad de sumar en su visita a Tunja y terminó cayendo 2-1 frente a Boyacá Chicó, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

El conjunto antioqueño tuvo que remar contra la corriente desde muy temprano. Boyacá Chicó aprovechó una de sus primeras aproximaciones ofensivas y abrió el marcador cuando apenas transcurrían siete minutos. Santiago Mera encontró una opción dentro del área y no desaprovechó la oportunidad para poner el 1-0.

La reacción del Medellín no tardó en llegar. El equipo de Luis Amaranto Perea intentó hacerse con el control del compromiso y comenzó a acercarse al arco defendido por el cuadro boyacense. Una de esas acciones terminó con un remate de Agustín Martegani, aunque la defensa logró intervenir para impedir que la pelota llegara al fondo de la red.

Con el paso de los minutos, el DIM consiguió encontrar espacios y llegó al empate. Una pelota filtrada dejó a Medina en una posición favorable dentro del área y el atacante resolvió la jugada con una definición precisa para establecer el 1-1.



El resultado llevó la igualdad al descanso y dejó todo por definirse en la segunda parte. El trámite continuó siendo intenso, con los dos equipos buscando una nueva ventaja.

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Chicó aprovechó una de sus opciones

Medellín tuvo que resistir uno de los momentos más complicados del partido cuando Adrián Echazo apareció para salvar a su equipo. El guardameta tuvo una intervención clave al minuto 62 y evitó que los locales volvieran a marcar.

Pero la resistencia duró poco. Seis minutos después, Boyacá Chicó volvió a encontrar el camino hacia el gol. Alejandro Maya apareció en el área para conectar de cabeza un centro y convertir el 2-1.

El panorama cambió nuevamente al minuto 73. Sebastián Salazar vio por segunda vez la tarjeta amarilla y dejó al equipo de Tunja con diez futbolistas. Medellín tenía entonces más de 15 minutos para intentar aprovechar la ventaja numérica.

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Sin embargo, el DIM no logró traducir esa superioridad en ocasiones suficientemente claras para rescatar el empate. La falta de contundencia y las dificultades para generar peligro terminaron condenando al equipo antioqueño, que además afrontó el encuentro sin Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez.

El pitazo final confirmó el triunfo de Boyacá Chicó, que sumó tres puntos importantes ante uno de los equipos llamados a pelear en la parte alta de la Liga BetPlay. Medellín, por su parte, sufrió una derrota que frena su camino en el campeonato.