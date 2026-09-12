Revelan la astronómica cifra que cobrará James Rodríguez en Atlético Nacional

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano revolucionó por completo la Liga BetPlay . El volante de la Selección Colombia volverá a competir en el país después de desarrollar buena parte de su carrera en el fútbol internacional.

La incorporación del '10' a Atlético Nacional también ha despertado interés por las condiciones que rodearon su llegada. Desde que se conoció el histórico acuerdo comenzaron las especulaciones sobre el salario que recibiría el futbolista con el conjunto antioqueño.

El verde paisa presentará a su nueva figura este domingo en el Atanasio Girardot, durante el partido frente a Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay.

James Rodríguez con el plantel de Atlético Nacional. Foto @nacionaloficial

Nacional destacó que James llega luego de haber pasado por algunas de las ligas más exigentes del fútbol internacional. En su trayectoria destacan los títulos conquistados en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra, además de reconocimientos individuales como la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014 y el premio Puskás por su golazo a Uruguay.



La institución también señaló que la contratación contó con el respaldo de sus accionistas y de la Junta Directiva. Para el club, la llegada del mediocampista hace parte de una apuesta relacionada con el futuro de la institución y con lo que representa para sus aficionados.

¿Cuánto cobrará James Rodríguez en Atlético Nacional?

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El dato sobre el salario fue revelado este sábado por el periodista Pipe Sierra, quien entregó la cifra que recibiría el futbolista durante su etapa con Atlético Nacional.

De acuerdo con la información divulgada, James Rodríguez cobrará cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes con el equipo antioqueño. La cifra equivale aproximadamente a 12.000 millones de pesos al año.

Según ese reporte, el valor anual se acerca a los cuatro millones de dólares, una cantidad que ubicaría al jugador como el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol colombiano.

🚨 James Rodríguez (35) será el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano; #AtléticoNacional supera la barrera salarial de Alfredo Morelos para pagarle cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes. 🟢⚪️🇨🇴 pic.twitter.com/2VAAQaciOz — Pipe Sierra (@PSierraR) September 12, 2026

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Un salario sin precedentes

La remuneración del volante representa un registro para el fútbol colombiano, pues Atlético Nacional superaría la barrera salarial que tenía Alfredo Morelos para concretar la llegada de James.

James Rodríguez llega a Atlético con una trayectoria que incluye 24 títulos en su carrera y varios reconocimientos individuales. Ahora, la expectativa está centrada en su presentación y en el inicio de esta nueva etapa de James Rodríguez en el fútbol colombiano.