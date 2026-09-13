Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras el triunfo de Millonarios ante Cúcuta

La fecha 10 de la Liga BetPlay II dejó una nueva serie de resultados importantes en el campeonato, con partidos que modificaron la situación de varios equipos y otros que mantienen la expectativa en la parte alta de la clasificación.

Lo jornada finalizó con el triunfo de Millonarios 2-1 frente a Cúcuta Deportivo en condición de visitante. Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras fueron los encargados de marcar para el conjunto capitalino, que se trepó a la segunda posición del campeonato.

El compromiso también tuvo como protagonista una fuerte acción sobre Samuel Martín. Tamayo del Cúcuta golpeó con el codo al jugador de Millonarios, quien tuvo que ser retirado del terreno de juego por los servicios médicos.

Bismark Santiago mostró inicialmente la tarjeta amarilla por la acción. Sin embargo, en la repetición se pudo observar la violencia de la entrada del jugador de Cúcuta. La jugada generó cuestionamientos sobre la decisión tomada durante el partido y sobre la intervención del VAR, a cargo de Leonard Mosquera.



¿Qué otros resultados dejó la fecha 10 de la Liga BetPlay?

La jornada comenzó el viernes con dos compromisos. Jaguares y Fortaleza terminaron igualados 2-2, mientras que Santa Fe derrotó 1-0 al Tolima.

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El sábado también hubo tres encuentros. Internacional de Bogotá superó 3-2 a Llaneros, Boyacá Chicó derrotó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y Alianza consiguió una victoria 1-0 sobre Junior.

El resultado de Alianza volvió a dejar al conjunto barranquillero sin conseguir una victoria en el campeonato.

Este domingo, además del duelo entre Cúcuta y Millonarios, se disputaron otros tres partidos. Bucaramanga derrotó 3-1 a Deportivo Pereira, Deportivo Cali venció 2-1 a Once Caldas y Atlético Nacional se impuso 2-0 sobre Águilas.

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El encuentro de Nacional tuvo un ingrediente especial: fue la presentación oficial de James Rodríguez con el equipo antioqueño.

La décima jornada todavía tiene un partido pendiente. América de Cali, líder del campeonato, recibirá este lunes al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 10