Atlético Nacional rompe relaciones con importante aliado de cara al proyecto en 2027

Desde la llegada de Sebastián Arango Botero a la presidencia del club, Atlético Nacional ha tenido una fuerte transformación no solo en lo deportivo, sino en materia de marketing, sociedad, institución y empresa para que el club mejore sus finanzas de la mano del rendimiento deportivo con nombres como Franco Armani, Edwin Cardona, Matheus Uribe, William Tesillo, Alfredo Morelos, 'Chicho' Arango y, ahora, James Rodríguez.

Es por eso que se han tomado diferentes decisiones en el camino de este proyecto institucional, como la salida de Gustavo Fermani buscando mejorar la dirección deportivo o cambios de patrocinios cuando llegó Betsson por Postobon, entre otros, que buscan, según el presidente, reafirmar que Nacional es "el equipo más grande del país" tanto dentro como fuera de la cancha.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional X: @nacionaloficial

El aliado de Atlético Nacional que dirá adiós en 2027

En ese camino del cuadro verdolaga para alcanzar todos sus propósitos, el club tomó la decisión radical de romper su relación con Nike tras 13 años de la mando vistiendo al equipo verdolaga en momento importantes, entre esos, varias finales internacional y una Copa Libertadores en la vitrina.

Aunque muchos hinchas mostraron su emoción con una posible llegada de marcas como New Balance o Adidas, el plan del club es continuar con la línea de su propia marca deportiva como lo ha hecho en los últimos meses en su Tienda Verde y tener su propia indumentaria, una apuesta que, para muchos, "es un experimente y un riesgo de prestigio internacional".



Foto: Nike

¿Bajará o subirá el precio de la camiseta de Atlético Nacional?

De acuerdo con fuentes cercanas al club, inicialmente la idea es que esta decisión favorezca a la hinchada con precios más accesibles a los que existen actualmente en el mercado de las camisetas y por eso no se firmó una alianza con una nueva marca deportiva.

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Actualmente la 'casaca' se encuentra sobre los 400.000 pesos y de darse esto, podría ser favorable para el club en materia de ventas y para los hinchas poder tener su indumentaria al día.