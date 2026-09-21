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Revolcón en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras la derrota de Atlético Nacional

La fecha 11 de la Liga BetPlay dejó resultados inesperados y definió los partidos que faltan para cerrar la jornada y dar paso a la fecha 12.

Yorleys Mena celebra el 1-0 ante Nacional
Yorleys Mena celebra el 1-0 ante Nacional
X: @ClubLlanerosFC
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

La Liga BetPlay se encuentra a mitad de camino del todos contra todos, por lo que la fecha 11 dejó resultados que tomaron por sorpresa a más de uno, en especial, tras la derrota de Atlético Nacional, que ni siquiera con James Rodríguez en sus filas consiguió vencer a Llaneros en su visita a Villavicencio.

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Por un lado, los equipos capitalinos mostraron su rendimiento al imponerse con goleadas. Millonarios venció 3-0 a Boyacá Chicó, mientras que Santa Fe fue más allá y derrotó 4-1 a Alianza.

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Junior fue otro de los equipos que tuvo un buen desempeño durante la fecha, al golear también 4-1 a Fortaleza, mientras que Cali derrotó 3-0 a Cúcuta y se mantiene entre los equipos que buscan pelear por el título del segundo semestre del año.

Sin embargo, el resultado que más sorprendió fue la derrota de Nacional, que en su visita cayó 0-2 ante Llaneros en un partido que dejó dudas entre los seguidores del equipo. Los 'verdolagas' mostraron dificultades en defensa y, pese al juego de James Rodríguez durante el segundo tiempo, no fue suficiente para cambiar el resultado ante la escuadra llanera.

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¿Qué falta para cerrar la fecha 11 de la Liga BetPlay?

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Ahora solo resta el duelo entre Medellín y Jaguares para concluir completamente la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Mientras tanto, la jornada 12 iniciará el martes 22 de septiembre con el juego entre Santa Fe y Deportivo Cali y concluirá el domingo 27 de septiembre con el partido entre Fortaleza y Tolima.

Así va la tabla

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  1. América | 21 pts
  2. Millonarios | 19 pts
  3. Nacional | 18 pts
  4. Bucaramanga | 17 pts
  5. Tolima | 17 pts
  6. Santa Fe | 16 pts
  7. Medellín | 16 pts
  8. Cali | 15 pts
  9. Llaneros | 14 pts
  10. Once Caldas | 12 pts
  11. Águilas Doradas | 11pts
  12. Internacional | 11 pts
  13. Cúcuta | 9 pts
  14. Fortaleza | 8 pts
  15. Pasto | 8 pts
  16. Alianza | 8 pts
  17. Boyacá Chicó | 8 pts
  18. Jaguares | 7 pts
  19. Pereira | 7 pts
  20. Junior | 6 pts
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