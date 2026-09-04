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Esta es la lujosa casa en la que la Policía dio de baja a alias ‘Bendito Menor’

Un video grabado por las autoridades reveló imágenes de la mansión donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’ al momento del operativo que lo dio de baja junto a su pareja y dos escoltas.

Casa donde fue abatido alias Bendito Menor.
Casa donde fue abatido alias Bendito Menor.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Siguen conociéndose detalles de la Operación Centinela de la Patria, la cual dio de baja a alias ‘Bendito Menor’, a su prometida conocida como ‘La Bebecita’ y a dos de sus escoltas que los custodiaban en una casa en la ciudad de Riohacha.

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Un video grabado por las autoridades reveló imágenes de la lujosa casa donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’ al momento del operativo.

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La vivienda, de acuerdo con información entregada por las autoridades, era propiedad de la mamá de Naín Andrés Pérez Toncel (‘Bendito Menor’) y se encuentra ubicada en pleno casco urbano de la capital de La Guajira, exactamente en el barrio Los Olivos de Riohacha.

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Su fachada era de color blanco y contaba con un jardín en limoncillo y un pino. Además, se pudo visualizar un portón grande con sistema eléctrico.

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Al ingresar por este portón, que lleva a una zona de parqueo a cielo abierto dentro de la vivienda, también se puede ver una amplía zona verde tipo jardín justo antes del ingreso principal de la casa.

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