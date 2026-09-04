Esta es la lujosa casa en la que la Policía dio de baja a alias ‘Bendito Menor’

Siguen conociéndose detalles de la Operación Centinela de la Patria, la cual dio de baja a alias ‘Bendito Menor’, a su prometida conocida como ‘La Bebecita’ y a dos de sus escoltas que los custodiaban en una casa en la ciudad de Riohacha.

Un video grabado por las autoridades reveló imágenes de la lujosa casa donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’ al momento del operativo.

La vivienda, de acuerdo con información entregada por las autoridades, era propiedad de la mamá de Naín Andrés Pérez Toncel (‘Bendito Menor’) y se encuentra ubicada en pleno casco urbano de la capital de La Guajira, exactamente en el barrio Los Olivos de Riohacha.

Le puede interesar: Gobernador de La Guajira por muerte de 'Bendito Menor': “Cuatro años jugando a los congelados”



Su fachada era de color blanco y contaba con un jardín en limoncillo y un pino. Además, se pudo visualizar un portón grande con sistema eléctrico.

Al ingresar por este portón, que lleva a una zona de parqueo a cielo abierto dentro de la vivienda, también se puede ver una amplía zona verde tipo jardín justo antes del ingreso principal de la casa.

Publicidad

Vea aquí las imágenes: