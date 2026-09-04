Gobernador de La Guajira por muerte de 'Bendito Menor': “Cuatro años jugando a los congelados”

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar de Luque, se pronunció este miércoles sobre el operativo de la fuerza pública en el que resultó abatido Naín Andrés Pérez Tonsel, conocido en el mundo criminal como alias Naín o el Bendito Menor, quien era un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Tras el golpe a esta estructura en Riohacha, el mandatario fue enfático al criticar la gestión de seguridad de los últimos años, señalando que el Estado permitió el fortalecimiento de estos grupos.

"Fueron 4 años que se jugó a los congelados, y en esos 4 años donde se jugó a los congelados, pues este tipo de grupos criminales tomaron tanta fuerza que quienes padecieron el accionar delictivo de estos grupos pues fueron las madres, cabezas de hogar que muchas perdieron a sus hijos, fueron los comerciantes que fueron extorsionados, fue los indicadores sobre todo en un 80% que aumentó la tasa de homicidios en nuestro departamento", aseguró el gobernador en diálogo con Mañanas Blu.

El impacto de la criminalidad y el papel de alias Naín

La figura de alias Naín representaba, para las autoridades departamentales, un desafío directo a la institucionalidad. Pérez Tonsel no solo lideraba actividades de narcotráfico, extorsión y homicidios en La Guajira, Magdalena y el Cesar, sino que se exhibía constantemente en redes sociales, consolidando una narrativa que, a juicio del gobernador, afectaba profundamente a la juventud del territorio.

"Alias Nahín se pavoneaba en las redes sociales mostrando toda su actividad criminal, el ama de entrenamiento, asesinato, tema de tráfico de droga. Prácticamente se convirtió en una figura pública. Algo que no se debía permitir nunca en un estado social de derecho donde la operación y la eficacia del estado tenía que ser permanente", explicó Aguilar.



Para el gobernador, la exposición mediática del cabecilla criminal constituyó una influencia absolutamente negativa para las nuevas generaciones, al presentar la ilegalidad como una vía rápida para obtener dinero y reconocimiento. El mandatario advirtió que el desafío actual es desarticular el mensaje distorsionado que este criminal dejó en los sectores populares, donde, en ocasiones, era visto como un referente a seguir.

Imágenes muestran los cuerpos de cuatro personas que murieron en un operativo de la Policía en La Guajira Foto suministrada

El futuro de la estructura criminal tras el abatimiento

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Ante la pregunta sobre si la muerte de alias Naín implica la desarticulación total de su grupo armado, el gobernador se mostró cauto y reconoció la dinámica persistente de las bandas criminales en la región. Según Aguilar, la historia reciente del país demuestra que, tras la caída de un cabecilla, otros integrantes suelen intentar ocupar el vacío de poder.

"Desafortunadamente, nosotros sabemos y conocemos la historia de los grupos criminales en el país. Siempre hay personas que muestran la cara una vez que se ha abatido la persona que está al frente", advirtió.

Sin embargo, enfatizó que el mensaje que deja el operativo es claro: nadie está por encima de la ley y el Estado mantendrá su capacidad de respuesta para someter a quienes intenten retomar estas estructuras delictivas.

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Críticas a la paz total de Petro

El gobernador Aguilar aprovechó el balance del operativo para reiterar sus críticas a la estrategia de seguridad nacional adoptada durante el gobierno anterior, la cual, a su juicio, fue contraproducente para el Caribe colombiano.

"Esa famosa paz total, que lo que hizo fue traernos más violencia y más muerte a nuestro territorio, que era inviable. Eso lo manifestamos no solo yo como gobernador de La Guajira, sino todos los gobernadores del Caribe. Y estas son las consecuencias, que después de tanto tiempo, después de la fuerza que cogieron estos grupos criminales, nosotros somos los grandes perjudicados", puntualizó.

El mandatario concluyó celebrando el despliegue actual de la fuerza pública y reiteró que la tranquilidad de los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar depende de la permanencia y eficacia de las operaciones contra el crimen organizado, exigiendo que no se repitan los periodos de inacción frente a los grupos al margen de la ley.