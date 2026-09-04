Alertas tempranas y acción integral: claves para prevenir el reclutamiento de menores, según la OIM

La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, tras el reporte de la Defensoría del Pueblo que señaló que entre 2024 y 2026 se registraron más de 1.170 casos de reclutamiento de menores en el país.

Para la OIM, enfrentar el reclutamiento requiere anticiparse al riesgo y trabajar directamente en las comunidades, por lo que las escuelas y familias son claves para prevenir estas acciones.

Según la organización, uno de los principales mecanismos de prevención son los llamados entornos protectores, que involucran a las instituciones educativas, las familias y las comunidades.

En los colegios, los docentes son capaces de identificar señales de alerta y ofrecer alternativas educativas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo, en los hogares, la OIM destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre padres, madres, cuidadores y menores para detectar posibles situaciones de engaño, presión o acercamiento por parte de grupos armados.



“La barrera contra el reclutamiento se construye en el día a día: en las escuelas, donde los docentes detectan alertas tempranas y ofrecen alternativas en la educación; en los hogares, formando a padres, madres y cuidadores en escucha activa para identificar engaños o presiones armadas; y en los barrios, capacitando a líderes comunitarios para activar rutas de protección institucionales o comunitarias antes de que el riesgo sea inminente”, señaló la OIM en su comunicado.

La Organización aseguró que, durante sus 20 años de trabajo en esta materia, ha implementado metodologías de prevención en los 32 departamentos del país. Más de 32.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido acompañados por la OIM en la construcción de proyectos de vida.

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Además, ha capacitado a cerca de 36.000 padres, madres y cuidadores, así como a 15.000 funcionarios locales para fortalecer la identificación y activación de alertas tempranas.

Actualmente, estas acciones continúan en las regiones consideradas más vulnerables y desde este año, en articulación con el ICBF, la estrategia Cuidado Mutuo y las Unidades Regionales de Apoyo han acompañado a cerca de 700 menores en riesgo.

“La prevención no empieza cuando los actores armados tocan a la puerta; empieza mucho antes. Se logra escuchando a las familias, fortaleciendo a los colegios y advirtiendo sobre los nuevos riesgos en redes sociales. Cuando un joven tiene alternativas reales de estudio y ocupación del tiempo libre, la violencia pierde capacidad de captación”, señaló Felipe Roldán, Coordinador del Programa de Paz, Estabilización y Recuperación de la OIM.

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Desde la organización advierten que uno de los nuevos desafíos está relacionado con los riesgos digitales y el uso de redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. Es por esto por lo que la OIM considera necesario fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y las autoridades para identificar nuevas formas de captación y responder de manera temprana.

La OIM pidió mantener activa la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (CIPRUNNA), con el propósito de mejorar la coordinación entre las más de 20 entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, a la vez que insistió en que ampliar las estrategias de prevención y garantizar alternativas de educación, protección y construcción de proyectos de vida son elementos fundamentales para evitar que los menores terminen vinculados al conflicto armado en el país.