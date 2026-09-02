En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Consejo de seguridad
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Alias 'Calarcá'
DT del Junior
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Juzgado declara improcedentes tutelas contra el ICBF por polémica sobre la palabra ‘niñas’

Juzgado declara improcedentes tutelas contra el ICBF por polémica sobre la palabra ‘niñas’

La decisión surgió luego de una comunicación de la Regional Huila que indicaba usar únicamente los términos 'niños y adolescentes' en los mensajes institucionales, lo que generó cuestionamientos sobre una posible exclusión de las niñas. Sin embargo, el ICBF aclaró que esa instrucción no era de alcance nacional.

nina-menor.jpg
Imagen de referencia
Foto: IFimage
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta declaró improcedentes las tutelas contra el ICBF por la polémica sobre el uso de la palabra 'niñas'. El tribunal concluyó que no existe una orden nacional para eliminar este término de las comunicaciones de la entidad y que la instrucción que generó la controversia salió de una oficina regional del Huila.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La discusión comenzó el 19 de agosto, cuando la Dirección Regional del ICBF en Huila envió una comunicación en la que indicaba que sus contenidos y mensajes debían utilizar únicamente las expresiones "niños y adolescentes”. Esto generó críticas y llevó a tres personas a presentar tutelas contra el Instituto.

Últimas noticias

El drama de mujer víctima de ataque con ácido que contempla la eutanasia
Nación

La historia de mujer víctima de ataque con ácido que contempla la eutanasia: "Ya no quiero sufrir"

¿Cómo movilizarse en moto por zonas afectadas por un terremoto?
Nación

Camacol asegura que normativas de sismo resistencia salvaron miles de vidas del terremoto

Quienes presentaron las tutelas, consideraron que esa instrucción podía dejar por fuera a las niñas. Argumentaron que no mencionarlas de manera expresa podía desconocer sus derechos a la igualdad, la dignidad y a recibir un trato que tenga en cuenta sus necesidades particulares.

Ante esta situación, el ICBF respondió que nunca ha dado una orden nacional para dejar de utilizar la palabra “niñas”. La entidad explicó que la comunicación que causó la polémica fue emitida únicamente por la Regional Huila y que no era una instrucción de la Dirección General.

El Instituto también aclaró que cuando utiliza la palabra “niñez” está hablando de manera general de niños y niñas. Además, precisó que las palabras “niña”, “niñas”, “niño”, “niños” y “adolescentes” pueden seguir utilizándose cuando sea necesario identificar a un grupo específico o hablar de situaciones que afectan de manera diferente a niñas y niños.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por lo que el juzgado revisó las pruebas y concluyó que no había elementos para afirmar que el ICBF hubiera creado una política para excluir a las niñas de sus comunicaciones. El fallo recuerda que dentro de los propios objetivos del Instituto se habla expresamente de proteger y fortalecer el desarrollo de “niñas, niños y adolescentes”.

Publicidad

Pero el juez también encontró un problema en la forma en que fueron presentadas las tutelas. Los demandantes dijeron actuar en nombre de las niñas de Colombia, pero no demostraron representar legalmente a esas menores ni explicaron por qué sus representantes legales no podían acudir a la justicia. Por esta razón, consideró que no estaban autorizados para presentar una tutela en nombre de un grupo tan amplio.

Finalmente, el tribunal cerró esta primera disputa judicial al declarar improcedentes las tutelas, al considerar que este mecanismo no podía utilizarse en este caso. También señaló que antes de acudir a un juez los demandantes podían haber presentado un derecho de petición ante el ICBF para pedir una explicación.

Relacionados

ICBF

Publicidad

Publicidad

Publicidad