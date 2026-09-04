Fuente humana ayudó a ubicar a alias 'Bendito Menor': hubo apoyo de agencias de inteligencia de EEUU

Las autoridades, en estrecha coordinación con agencias de inteligencia de los Estados Unidos, lograron neutralizar a alias 'Bendito Menor' o 'Naín', máximo cabecilla de las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El operativo, denominado "Operación Centinela de la Patria", se llevó a cabo en la madrugada en Riohacha, departamento de La Guajira, y dejó un saldo de cuatro delincuentes abatidos tras un fuerte intercambio de disparos.

La clave: Una fuente humana y un error táctico

La ubicación del peligroso cabecilla, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de más de 1.000 millones de pesos, fue posible gracias a la información precisa entregada por una fuente humana. Esta delación permitió a las autoridades ubicar con exactitud la vivienda donde se refugiaba el criminal, localizada en el barrio Los Olivos de Riohacha.

Sin embargo, el propio alias 'Bendito Menor' facilitó su rastreo al cometer un grave error. En un intento de desmentir los rumores que circulaban sobre su supuesta muerte, versión que aparentemente había sido difundida por su propia organización criminal, el cabecilla emitió un comunicado oficial la tarde previa al operativo. El análisis de inteligencia de este mensaje confirmó a la Fuerza Pública que el criminal se encontraba con vida y resguardado en el punto exacto de la capital guajira.

A este descuido se sumó su reciente actividad en redes sociales, donde de manera descarada publicó un video romántico en el que le proponía matrimonio a su pareja en una playa de la región.



El asalto de los comandos en Los Olivos

Con la información plenamente confirmada, un contingente de más de 30 comandos, junto con investigadores judiciales y funcionarios de la DIJIN de la Policía, se desplazó sigilosamente hacia la zona urbana de Riohacha. Al ingresar a la vivienda de fachada blanca en horas de la madrugada, las fuerzas de seguridad fueron recibidas con disparos, desatándose un intenso intercambio de fuego.

Cayó alias Bendito Menor Foto suministrada

En la confrontación fueron neutralizados cuatro objetivos clave de la estructura criminal:



Alias 'Bendito Menor' (o 'Naín'), el cabecilla principal.

Alias 'La Bebecita', novia del jefe criminal, a quien él le había propuesto matrimonio días atrás y quien se encontraba con él en el momento del operativo.

Alias 'El Tío', encargado de la logística de la subestructura.

Alias 'Casiloco', cabecilla financiero y responsable del flujo de recursos ilícitos.

Vehículos y menores de edad en la vivienda

La casa intervenida albergaba también varios vehículos en su interior. Durante el operativo se constató que en el lugar se encontraban otras personas, incluidos varios menores de edad. De manera precisa, los comandos élite se enfocaron exclusivamente en neutralizar a los cuatro objetivos armados. Los demás adultos presentes en la residencia fueron capturados y judicializados, mientras que los menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos .

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Cooperación internacional y próximos pasos

La "Operación Centinela de la Patria", coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, contó con un valioso soporte de inteligencia por parte de agencias de los Estados Unidos. Los cuerpos de los cuatro abatidos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla para realizar la plena identificación forense.

Respecto a la millonaria recompensa que pesaba sobre el cabecilla, las autoridades aún no han confirmado si se procederá a realizar el pago de la misma a la fuente humana que facilitó la localización del criminal.

Escuche aquí la entrevista: