Advierten a las comunidades no medicar en casa a los animales silvestres afectados por los incendios

Los incendios forestales no solo destruyen la vegetación: también dejan a su paso animales silvestres heridos, deshidratados, afectados por el humo y sin los lugares donde encontraban alimento y refugio. En Cundinamarca, la emergencia ocurrida durante agosto dejó 1.512 hectáreas de cobertura vegetal afectadas en 400 incendios, con consecuencias para la fauna de las zonas impactadas.

Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Universidad Nacional de Colombia activaron una comisión conjunta para buscar, valorar y estabilizar a los animales encontrados en las áreas afectadas por el fuego. Los ejemplares que necesitan atención especializada son trasladados a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS) de la Universidad Nacional o al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Tocaima.

Animales silvestres han muerto tras los incendios

El balance preliminar de la atención hecha durante agosto registra 14 animales silvestres atendidos. De ellos, 11 fallecieron, dos fueron trasladados a la URRAS y uno permanece en el CAV de Tocaima bajo atención especializada. Entre los ejemplares atendidos se encuentran mamíferos como ñeques y lapas, afectados por las condiciones generadas por los incendios y la pérdida de sus hábitats.



La CAR también cuenta con una Unidad Móvil de Atención de Fauna Silvestre, que permite brindar atención médico-veterinaria directamente en las zonas afectadas y facilitar el traslado de los animales que requieren un manejo especializado.

Los efectos del fuego pueden ir más allá de las lesiones visibles. De acuerdo con la CAR, los animales pueden tener quemaduras, deshidratación, problemas respiratorios y altos niveles de estrés, además de quedar expuestos a la pérdida de refugios, alimento y cobertura vegetal.

Animales silvestres afectados por incendios. Foto: CAR.

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"No los mediquen en casa": advertencia a la comunidad

La CAR hizo un llamado a las personas que encuentren fauna silvestre afectada por un incendio para que no intenten atenderla por cuenta propia. La entidad recibió reportes de animales que permanecían en viviendas particulares e incluso estaban siendo sometidos a tratamientos médicos caseros por lo cual, la entidad manifestó no medicarlos en casa, pues pueden poner en riesgo la vida del animal.

Por lo cual, la CAR indicó qué hacer si se encuentra un animal silvestre afectado. En estos casos, las personas deben:



Reportar el hallazgo a las autoridades ambientales.

Entregar el animal para que sea valorado por profesionales especializados.

No perseguirlo ni intentar capturarlo por cuenta propia si esto puede ponerlo en riesgo.

No alimentarlo.

No suministrarle medicamentos.

No intentar rehabilitarlo en casa.

La directora de biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, aunque la intención de las personas sea proteger a los animales, mantenerlos en casa o suministrarles medicamentos sin una valoración veterinaria puede afectar su recuperación.

Animales silvestres afectados por incendios en Cundinamarca. Foto: CAR.

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El reporte permite que los especialistas determinen el estado del ejemplar, definan el tratamiento que necesita y establezcan si está en condiciones de regresar a su hábitat o requiere un proceso de rehabilitación.

La recuperación tampoco será inmediata para los ecosistemas afectados. Según las estimaciones técnicas de la entidad ambiental, la regeneración de la cobertura vegetal puede tardar alrededor de dos años o más, dependiendo de las características del ecosistema, la magnitud de los daños y las condiciones ambientales posteriores.

Por último, la entidad advirtió que la emergencia no termina cuando se extinguen las llamas. La recuperación de los animales y de los ecosistemas afectados requerirá atención especializada, seguimiento y procesos de restauración ambiental durante los próximos años.

