Dos falsos cirujanos, señalados por estafa y lesiones a más de 250 víctimas, aceptaron cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Verónica Lengua y Felipe Henao, señalados como falsos cirujanos estéticos, por los delitos de falsedad en documento público, estafa y lesiones personales, dentro de una investigación que involucra a víctimas nacionales e internacionales, quienes aceptaron cargos.

De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se han identificado más de 250 posibles víctimas, de las cuales 59 ya han sido entrevistadas. El ente investigador también estableció una cuantía de 558 millones de pesos relacionada con los procedimientos que, según la investigación, habrían sido realizados bajo el supuesto de que Lengua y Henao eran cirujanos plásticos, pese a que no contarían con los títulos y habilitaciones requeridos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía sostuvo que Verónica Lengua se habría presentado de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica y que habría practicado directamente procedimientos estéticos sin contar, según el ente investigador, con formación médica ni habilitación sanitaria.

Respecto de Felipe Henao, la Fiscalía señaló que se habría vinculado desde 2022 a la actividad de realización de cirugías estéticas que ya desarrollaba Lengua. Según el ente acusador, ambos se presentaban como cirujanos plásticos y habrían exhibido diplomas falsos en las instalaciones donde atendían a las pacientes.



“Verónica Lengua no solo se presentó ante el público de manera individual, sistemática y sostenida como cirujana plástica, donde en un inicio usted mencionaba que tenía otro nombre y cambiaba su nombre, sino que además practicó de manera directa diversas cirugías estéticas sobre las víctimas, sin contar con ningún tipo de formación médica ni habilitación sanitaria ni nada relacionado con la salud”, señaló la fiscal.

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Sobre Henao, agregó “Esteban Felipe, usted se vinculó de manera activa a la actividad de desarrollo de cirugías que ya venía ejerciendo Verónica. Desde el año 2022 donde empezaron a realizar cirugías estéticas, entonces, ustedes se presentaban ambos como cirujanos plásticos, colgaron en la clínica los diplomas. Las mujeres entraban allí a la clínica, era bastante extensa, trabajaban con bastantes personas, tenía varios pisos, tenían allí dos quirófanos. Y estando allí, entonces, lo primero que veían las víctimas eran los diplomas, y esto le generaba confianza”.

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La Fiscalía también afirmó que los dos procesados habrían utilizado varias clínicas irregulares y estrategias de promoción para captar pacientes. Según la investigación, los procedimientos tenían costos de entre 9 y 15 millones de pesos inicialmente, aumentando su valor con el tiempo. Además, ofrecían paquetes promocionales en fechas como el Día de la Madre y Navidad, como también de servicios como masajes posoperatorios y fajas.

“Se hacían pasar, se disfrazaban de médicos cirujanos idóneos, pero no ostentaban el título de medicina. Cobraban mucho, al inicio cobraban entre 9 y 15 millones de pesos por cada cirugía, ofrecían paquetes promocionales para el día de la madre, para Navidad”, sostuvo la fiscal.

El ente investigador también señaló que las cirugías se realizaban en horas de la madrugada. Según la Fiscalía, algunas pacientes eran citadas a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana y se les habría indicado que durante el día se realizaba un estudio.

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Dentro de los testimonios incorporados a la investigación, una de las víctimas relató que durante una cirugía recuperó la conciencia y comenzó a sentir el procedimiento. Según su declaración, sintió dolor mientras se realizaba la intervención y, al gritar, habría sido sujetada de manos y pies para inmovilizarla. La mujer también aseguró que le introdujeron un trapo blanco en la boca para evitar que continuara gritando y que posteriormente quedó con consecuencias físicas y asimetría.

Otra víctima afirmó que durante la cirugía también recuperó la conciencia y comenzó a sentir un dolor que describió como extremo. Según su testimonio, pidió que detuvieran el procedimiento y habría recibido como respuesta que esa situación les ocurría a todas las pacientes. También aseguró que le introdujeron una cobija o una gasa en la boca para silenciarla y que después del procedimiento presentó sangrado, alteraciones físicas y afectaciones psicológicas.