Bajos niveles del río Magdalena ponen en aprietos el servicio de agua potable en Atlántico

Los niveles del río Magdalena han mostrado una disminución en su paso por el sur del Atlántico, a tal punto que en agosto hubo días en los que la profundidad apenas fue de 3.09 metros a la altura del municipio de Campo de la Cruz, donde se encuentra la bocatoma que capta el agua para el servicio de acueducto de esta población.

Esos bajos niveles del río, derivados de la disminución de lluvias, suelen poner en aprieto la captación y posterior suministro de agua potable a las comunidades, como empezó a ocurrir en Campo de la Cruz, donde el operador del acueducto pidió apoyo a la Gobernación del Atlántico y esta, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Agua, coordinó labores de dragado para mejorar la profundidad del río, sobre todo en el brazo donde se ubica la bocatoma, el cual tiende a secarse como consecuencia de El Niño.

Ernesto Barros, secretario (e) de Aguas del Atlántico, aseguró que estos trabajos fueron clave, teniendo en cuenta que estos niveles fueron históricamente bajos en comparación con el promedio registrado para esta época.

"Gestionamos con la empresa que está dragando el río hacia la entrada del Canal del Dique, que nos prestaran unas dragas para mejorar la profundidad y garantizar el servicio a todos los camperos", dijo Barros.



"Se hizo un dragado de unos 50 metros cuadrados a ese brazo del río para que la base tuviera un poco más de profundidad en la bocatoma y en su barcaza flotante", explicó.

Agregó el funcionario que el río se mantiene bajo constante monitoreo, pues si los niveles llegan a ubicarse por debajo de los 2 metros, será necesario rodar las barcazas de captación de agua y tomar otras medidas para garantizar el servicio de acueducto.

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Sostuvo que los operadores, a su vez, están en la obligación de tener un plan de contingencia, con disponibilidad de maquinaria y de combustible para los equipos para responder en momentos más críticos de sequía.