"Es una declaración temeraria": alcalde de Puerto Colombia desmiente a Char por disputa limítrofe

La disputa por 1.402 hectáreas en el Atlántico, de la que hacen parte el Corredor Universitario, y las urbanizaciones Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, sigue al rojo vivo, pues este terreno durante las últimas décadas ha sido jurisdicción de Puerto Colombia, pero Barranquilla ahora afirma que, legalmente, toda esta zona estratégica volvió a ser parte de su territorio.

Desde el miércoles, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, empezó a celebrar su victoria por el informe que recibió del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual le reconoce a esta ciudad cerca del 90% de lo que reclamaba.

El mandatario llegó a Villa Campestre, posó junto a un letrero del barrio y publicó fotos y videos con la comunidad, informando que Barranquilla recuperaba los territorios que siempre le pertenecieron y hasta anunció que entrará "con todo su equipo" a invertir en movilidad, alumbrado, parques y seguridad en la zona.

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Inclusive, durante el encuentro de alcaldes del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Malecón del Río, Char volvió a referirse al tema diciendo que quiere justicia, pues es ilegal el trazado realizado en su tiempo por la Asamblea del Atlántico, la cual otorgó el área a Puerto Colombia.

¡Barranquilla recupera los territorios que siempre le pertenecieron! Ahora vamos a llevar a Villa Campestre, el corredor universitario y Ciudad Mallorquín #AOtroNivel.



Con las dos sentencias del Consejo de Estado y el informe técnico del @igaccolombia se confirma que estos… pic.twitter.com/thD0nDVz3i — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 3, 2026

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Sin embargo, esas declaraciones fueron inmediatamente respondidas por el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, quien insiste en que no “han perdido ni un centímetro" del territorio” y que el informe del IGAC "no constituye todavía una decisión definitiva", sino un insumo que debe pasar por el Congreso.

Cedeño, siguiendo el juego marcado en redes por el alcalde Char, también llegó a Villa Campestre, al lugar exacto donde el alcalde barranquillero grabó un video y, en cambio, puso una bandera de Puerto Colombia para marcar territorio.

"Queremos manifestar que Puerto Colombia rechaza tajantemente la declaración del alcalde (Char), que tiene el único propósito de confundir a la ciudadanía. Es una declaración temeraria con alcance disciplinario que usurpa la competencia que la Constitución y la ley actualmente le asignan a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República en el Senado y la Cámara de Representantes", dijo Cedeño.

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En medio de esa disputa, el congresista Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, le llamó la atención al alcalde Char y le insistió en que “no hay necesidad de aumentar los problemas con estos atajos riesgosos”. Aseguró que “esto no lo puede definir su equipo cinematográfico porque queda susceptible a nuevas demandas”.

Así las cosas, dice Meisel, con las dos sentencias del Consejo de Estado ya en firme (anulando las ordenanzas de 1999 y 2010), la competencia para fijar los límites definitivos quedó en el Congreso de la República, no en el IGAC ni en los alcaldes.

Para Puerto Colombia, esto es una lucha definitiva, ya que perder este terreno significaría una caída de hasta el 55% en sus ingresos y bajar a categoría fiscal 6, la más baja del país.