Barranquilla reúne a red de alcaldes del BID; Alcalde Char destaca avances de la ciudad

Más de 40 alcaldes llegaron en la tarde de este jueves hasta Barranquilla para asistir al segundo día del encuentro de mandatarios que fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el que se dieron pautas para el crecimiento de las ciudades de Latinoamérica y el mundo.

Esta es una cita que por primera vez se llevó a cabo en Bogotá y el Atlántico simultáneamente, teniendo como agenda pendiente para este viernes un recorrido por los principales puntos turísticos de la ciudad.

En Barranquilla se llevó a cabo el segundo día del encuentro de alcaldes del BID este jueves. Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia, declaró que le apuestan a un espacio en el que los alcaldes hablen de sus oportunidades de mejora pic.twitter.com/9i55PCxSKR — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 4, 2026

Este jueves hubo ponencias del exalcalde de Berlín, Klaus Wowereit, sobre la importancia de garantizar viviendas accesibles, y Pablo Martín. Director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, acerca de cómo construir ciudad por medio de la confianza. Sin embargo, la ponencia más destacada del día la brindó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en la que mostró el avance de Barranquilla en las últimas dos décadas.



De hecho, profundizó tanto que se atrevió a decir que la capital del Atlántico ahora es la capital más importante de Colombia:

"Pasamos de ser hace 20 años la sexta ciudad en Colombia y hoy Bogotá es la sede alterna de la presidencia de la República y nosotros somos la capital del país”.

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Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia, declaró que este es el evento más importante de la compañía financiera y le apuestan a un espacio en el que los alcaldes hablen de sus oportunidades de mejora.

“Este evento es el más importante de la red de ciudades del BID, en la que hay 300 alcaldes. Acá se congregan y hablan sobre la problemática que tienen cada uno de ellos, que comparten desafíos y oportunidades y a partir de ahí sacar las mejores experiencias para poder implementar esto en sus ciudades”, declaró Ramiro López-Ghio.

Precisamente, una de las cosas que más cautivó a los asistentes es el Malecón del Río, en el norte de Barranquilla. Ulpiano Mendoza, alcalde de Mendoza, Argentina, sostuvo que se la llevaría como una de las ideas que quisiera implementar en su territorio.

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“Es muy valioso porque yo devuelvo a mi ciudad, a Mendoza en Argentina, con muchas ideas que ojalá pueda implementar para que los vecinos vivan mejor. Aquí a unos metros está la recuperación del Malecón, un espacio para el encuentro de las personas, de la familia, de los jóvenes, los mayores. Eso es recuperar el espacio público y es una responsabilidad que tienen los Gobiernos locales, que a veces tenemos una limitación, ya que los recursos son escasos. Por eso, es importante la articulación con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales para poder acceder al financiamiento necesario de estos proyectos estratégicos”, finalizó.