Festival Son de Negro declarado patrimonio de la Nación: "esto fortalece nuestra danza"

El municipio de Santa Lucía, Atlántico, ubicado a hora y media de Barranquilla, celebra un hito histórico para su legado ancestral. El Festival Nacional de Baile de Son de Negro ha sido declarado oficialmente como Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación.

Este reconocimiento no solo rinde homenaje a un baile emblemático que inspiró al reconocido cantante Checo Acosta a dedicarles su famoso tema "La rama de tamarindo", sino que también representa un salvavidas financiero y social para la conservación de la identidad afrocolombiana.

Alivio económico para una tradición costosa

Para el municipio, sostener de manera autónoma una festividad de esta magnitud resultaba una tarea titánica, debido a los altos costos de logística. Durante los tres días de programación, Santa Lucía debe albergar a numerosos grupos folclóricos de hasta 30 integrantes cada uno, garantizándoles alimentación y hospedaje.



Además, se presentan danzas especiales de exhibición, como las agrupaciones universitarias, las cuales no participan en el concurso pero representan un gasto artístico significativo.

El gestor cultural de Santa Lucía, Alexander Jordán, explicó en Mañanas Blu la trascendencia de esta declaratoria:

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"Para nosotros es importante la declaratoria de cultural, étnico e histórico, porque nos ayuda a crecer como festival, nos fortalece nuestra danza de negros y sin duda alguna hasta económicamente también nos favorece, puesto que al declarar los patrimonios ya la nación se obligaba a incluirlo en el presupuesto nacional".

Jordán también manifestó el orgullo de su comunidad ante este gran logro:

"Para nosotros es motivo de satisfacción que nuestro festival sea reconocido como patrimonio puesto que es un título muy, muy grande y Santa Lucía se lo merece", finalizó.

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Escuche la entrevista aquí: