Por sobrecarga en consumo de energía, acuerdan cortes diarios por dos horas en Galapa, Atlántico

En Galapa, Atlántico, fueron acordados cortes diarios de energía durante dos horas para evitar la sobrecarga del sistema durante esta temporada de ola de calor, en la que se ha incrementado el consumo de electricidad en los hogares, pues la infraestructura no tiene la suficiente capacidad de respuesta ante una alta demanda.

La información la confirmó el gobernador Eduardo Verano, quien señaló que se trató de una decisión adoptada tras una mesa técnica con personal de Air-e, usuarios del municipio de Galapa y el alcalde de esta población, luego de las manifestaciones que durante tres días consecutivos se presentaron en la vía Cordialidad.

"No tenemos en este momento la capacidad de transmisión, y no es problema de generación, por la tenemos completa, sino que, para el municipio de Galapa específicamente, no tenemos la capacidad técnica para que pueda llegar la cantidad de energía que se requiere", explicó el mandatario.

El acuerdo contempla que, durante las próximas semanas, habrá suspensión del servicio para liberar carga en determinados horarios, aunque no siempre en los mismos sectores, sino que serán rotados para no afectar siempre a los mismos.



A mediano plazo se habla de la construcción de dos circuitos nuevos para dar un mayor respaldo eléctrico a Galapa y a largo plazo se tiene como medida la construcción de una subestación eléctrica.

"Se requieren dos líneas adicionales desde Juan Mina y desde Caracolí y eso da la capacidad. Ese proceso, desde el momento de la construcción, se hará durante dos meses, por eso hemos hecho una propuesta de racionamiento para poder equilibrar la oferta y demanda", finalizó el mandatario departamental.

Gobernador Eduardo Verano dijo que, tras mesa técnica con personal de Air-e, usuarios de Galapa y el alcalde de esta población, se llegó a acuerdo para reducir a dos las horas de racionamiento de energía. Esto, por las múltiples protestas por cortes que duraban más de 12 horas pic.twitter.com/xy4KDOy9jN — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 27, 2026

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Plantas eléctricas para puntos de votación

Los ocho puntos de votación que estarán habilitados en el municipio de Galapa, Atlántico, para las próximas elecciones presidenciales, contarán con energía permanente para garantizar óptimas condiciones de iluminación y ventilación en las urnas.

Lo anterior será posible a través de plantas eléctricas que ya han sido contratadas para funcionar durante los cortes de luz programados diariamente en este municipio, según informó el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.

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El funcionario agregó que también se reforzará la presencia de la Policía y el Ejército en el municipio de Galapa de cara a la próxima jornada electoral, teniendo en cuenta los recientes bloqueos y alteraciones al orden público que se han desatado en los últimos días en esta población.