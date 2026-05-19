Paso entre Barranquilla y Galapa, cerrado por amenaza de explosivos; investigan paquete sospechoso

El paso vial entre Barranquilla y Galapa permanece cerrado este martes 19 de mayo por una amenaza relacionada con la posible presencia de explosivos abandonados en cercanías del puente de La Cordialidad. Las autoridades mantienen acordonado el sector mientras avanzan las inspecciones de seguridad para descartar cualquier riesgo para conductores y peatones.

La situación fue reportada hacia las 5 de la mañana, cuando ciudadanos alertaron a la Policía sobre varios elementos sospechosos abandonados en la urbanización Villa Olímpica, en jurisdicción del municipio de Galapa. Según el reporte preliminar, uno de los cilindros estaba pintado de blanco y tenía un letrero alusivo al grupo ‘Los Pepes’.

Otro cilindro, también pintado de blanco, fue dejado en la zona baja del puente de La Cordialidad y tendría un mensaje aparentemente relacionado con otro grupo armado. Aunque las autoridades verificaron rápidamente estos objetos y descartaron que representaran un peligro para los transeúntes, la alerta en la zona continúa activa.

La principal preocupación de los expertos antiexplosivos se concentra ahora en una bolsa negra de aproximadamente 80 centímetros de alto que fue dejada sobre el puente de La Cordialidad. Ese elemento continúa siendo inspeccionado por unidades especializadas, que adelantan protocolos técnicos para determinar si contiene material explosivo.



De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía, los cilindros abandonados no tendrían carga explosiva. Sin embargo, las autoridades mantienen las verificaciones en el sector como medida preventiva antes de permitir nuevamente la circulación de vehículos entre Barranquilla y Galapa.

El cierre de este importante corredor vial ha provocado problemas de movilidad en la Circunvalar y otros puntos cercanos, debido a que el tránsito permanece restringido mientras culminan las labores de inspección. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la vía.