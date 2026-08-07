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Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali: Noticias de la Mañana, 7 de agosto 2026

En Noticias de la Mañana del viernes, 7 de agosto de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Noticias de la Mañana Blu Radio
Noticias de la Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Este viernes, 7 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • El alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre el impacto que tendrá la posesión de Abelardo De La Espriella para la capital del Valle del Cauca.
  • La Corte Suprema ordenó la libertad de Luis Fernando Velasco. El alto tribunal tumbó la medida de aseguramiento contra el exministro al considerar que se vulneró el debido proceso
  • La Fiscalía pidió investigar al presidente Gustavo Petro. La solicitud fue enviada a la Comisión de Acusación por la divulgación de información de la historia clínica del menor Kevin Acosta.
  • Estados Unidos envió una delegación de alto nivel a la posesión presidencial. La comitiva, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche y el director de la DEA, destacó el interés de Washington en fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y migración.

Escuche el programa completo aquí:

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