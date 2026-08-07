Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali: Noticias de la Mañana, 7 de agosto 2026

Este viernes, 7 de agosto de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El alcalde de Cali, Alejandro Eder , habló sobre el impacto que tendrá la posesión de Abelardo De La Espriella para la capital del Valle del Cauca.

, habló sobre el impacto que tendrá la posesión de Abelardo De La Espriella para la capital del Valle del Cauca. La Corte Suprema ordenó la libertad de Luis Fernando Velasco. El alto tribunal tumbó la medida de aseguramiento contra el exministro al considerar que se vulneró el debido proceso

El alto tribunal tumbó la medida de aseguramiento contra el exministro al considerar que se vulneró el debido proceso La Fiscalía pidió investigar al presidente Gustavo Petro. La solicitud fue enviada a la Comisión de Acusación por la divulgación de información de la historia clínica del menor Kevin Acosta.

La solicitud fue enviada a la Comisión de Acusación por la divulgación de información de la historia clínica del menor Kevin Acosta. Estados Unidos envió una delegación de alto nivel a la posesión presidencial. La comitiva, encabezada por el fiscal general interino Todd Blanche y el director de la DEA, destacó el interés de Washington en fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y migración.

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