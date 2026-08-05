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Organizan concierto en Barranquilla para celebrar la posesión presidencial este viernes

En el escenario estarán los salseros Hansel y Raúl, el vallenato Peter Manjarrés, Checo Acosta, Luister La Voz, Maikol El Insoportable, Haffith David y Óscar Gamarra.

Concierto abelardista
Artistas invitados para el concierto de este viernes.
Cortesía
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

En redes ya empezó a circular la convocatoria del concierto que habrá este 7 de agosto en el Gran Malecón del Río, para celebrar, como lo expresan en la misma invitación, que Barranquilla será sede permanente de la Presidencia y que, además, podría convertirse en la capital alterna de Colombia.

Se trata de un show musical con el que los simpatizantes de Abelardo De La Espriella buscan darle a este la bienvenida como presidente de Colombia, una vez se posesione este viernes en Cali.

Y es que, a la par del acto de posesión en la capital vallecaucana, en Barranquilla estarán celebrando los abelardistas con las presentaciones de los salseros Hansel y Raúl, el vallenato Peter Manjarrés, Checo Acosta, Luister La Voz, Maikol El Insoportable, Haffith David y Óscar Gamarra en el escenario.

El concierto será gratuito, a partir de las 3:00 de la tarde, y estará patrocinado por Tecnoglass, Supergiros y otras empresas privadas.

Tarima de la oposición

En horas de la mañana la manifestación será por cuenta de la oposición, liderada por Iván Cepeda. Los seguidores del Pacto Histórico tendrán su concentración en la carrera 4, entre calles 42 y 45, donde se instalará una tarima para escuchar las réplicas que hará Cepeda y la bancada del pacto histórico.

Aquí están convocadas organizaciones sociales, sindicatos y delegaciones de La Guajira, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, por lo que esperan una concentración masiva.

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