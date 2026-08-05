César Corredor recordó a Alfonso Lizarazo, ícono de Sábados Felices: “Fue un papá para nosotros”

Durante una entrevista con Mañanas Blu, el humorista César Corredor, conocido por su personaje Barbarita, rindió homenaje a Alfonso Lizarazo, histórico creador y presentador de Sábados Felices, tras su fallecimiento. El comediante aseguró que el legado del reconocido conductor va mucho más allá de la televisión y destacó la disciplina, la formación y el trabajo social que impulsó durante décadas con el programa.

“Fue un papá que nos enseñó a hacer televisión”

Corredor aseguró que Lizarazo marcó la vida de varias generaciones de humoristas colombianos y que fue determinante en su formación profesional.

“Su disciplina, su manera de... para mí fue un papá, es un papá, es una persona que nos formó. Nos enseñó a pararnos en una tarima, a saber viajar, a saber intervenir, a no lucirse cuando no era necesario, a tener disciplina por el compañero, por el set de grabación”, destacó César Corredor en entrevista con Mañanas Blu.



El humorista recordó que ingresó a Sábados Felices gracias al semillero impulsado por Alfonso Lizarazo y aseguró que el presentador tenía una capacidad especial para descubrir el talento de cada integrante.

“Yo digo siempre, lo comparo con el fútbol porque era un gran técnico, un seleccionador. Sabía quién tenía talento para determinada cosa y también hasta dónde podía llegar. Tenía una visión para explotar las virtudes de cada quien y conocer sus falencias. Ese fue el éxito del programa”, precisó.

Las giras sociales que marcaron a Sábados Felices

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Uno de los recuerdos que más conserva Corredor son las jornadas comunitarias que realizaban cada dos semanas en diferentes municipios del país, donde el elenco llevaba donaciones, jugaba partidos de fútbol y ofrecía espectáculos gratuitos.

“Era madrugar un sábado, tomar un avión o un bus, muchas veces llegar en lancha, en burro o a pie a escuelas donde el Estado no llega. Llevábamos donaciones, jugábamos un partido de fútbol y en la noche hacíamos un show gratuito para toda la comunidad. Volvíamos con el corazón satisfecho”, recordó.

Según explicó, esas actividades eran una de las mayores pasiones de Alfonso Lizarazo y permitieron fortalecer el vínculo entre el programa y miles de colombianos.

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El legado de Lizarazo continúa

Corredor también reveló que decidió mantener vivo ese espíritu de servicio social inspirándose en quien considera su maestro.

“La frase que él decía, ‘un pueblo sin escuelas es un pueblo sin futuro’, hoy sigue teniendo total validez. Por eso quise continuar ese legado construyendo escuelas. Ya hice una en Güepsa y actualmente estoy haciendo otra en Nicolsó, Tolima”, mencionó.

El humorista concluyó que la enseñanza más importante que recibió de Alfonso Lizarazo fue entender que el humor debía estar acompañado de compromiso social y trabajo en equipo, principios que, afirmó, seguirá promoviendo como parte del legado que dejó el histórico conductor de Sábados Felices.

Escuche la entrevista completa aquí: