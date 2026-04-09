A mujer se le adelantó el parto tras larga caminata por bloqueos en Lebrija, Santander

En medio de las dificultades generadas por los bloqueos viales en Santander, una historia de vida se abrió paso en el peaje de Lebrija, donde una mujer dio a luz a su bebé con el apoyo de paramédicos en plena emergencia.

La gestante, de 36 años y procedente de la vereda La Fuente, en el sector rural de Lebrija, se vio obligada a caminar varios kilómetros desde la finca La Trinidad debido a los cierres en la vía. Al llegar al peaje, su estado de salud se complicó y terminó desmayándose, lo que obligó la rápida intervención de una ambulancia del programa Vías de la Cigarra.

El médico José Alexander Villamizar, quien atendió la emergencia, explicó que el equipo llegó en cuestión de segundos tras recibir el llamado.

“Era una paciente con 35 semanas de gestación, en franco trabajo de parto pretérmino. La subimos a la ambulancia, pero durante el traslado no alcanzamos a llegar al hospital y tuvimos que atender el parto en el vehículo”, relató.



Según el profesional de la salud, la mujer ya se encontraba en una fase avanzada del parto.

“Venía con dilatación completa. Aunque era un embarazo pretérmino, no alcanzó a llegar al hospital de Girón”, señaló.

En medio del trayecto, el equipo médico realizó el procedimiento siguiendo los protocolos de atención. La bebé nació en la ambulancia en condiciones estables.

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“Fue una recién nacida vigorosa, no requirió oxígeno. Se le hizo la atención inicial, limpieza, pinzamiento y corte del cordón”, explicó Villamizar.

Minutos después, madre e hija fueron trasladadas al hospital de Girón, donde la recién nacida quedó bajo observación en incubadora.

El hecho ha sido catalogado como un “milagro de vida” por quienes presenciaron la escena, en medio de una jornada marcada por los bloqueos y las dificultades de movilidad en el departamento.