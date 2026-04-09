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A mujer se le adelantó el parto tras larga caminata por bloqueos en Lebrija, Santander

El hecho ha sido catalogado como un “milagro de vida” por quienes presenciaron la escena, en medio de una jornada marcada por los bloqueos y las dificultades de movilidad en el departamento.

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