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Bajan las quejas contra las EPS, pero tres aseguradoras quedan bajo la lupa de la Supersalud

Aunque las reclamaciones de los usuarios del sistema de salud disminuyeron cerca de un 7 % en los últimos meses, la Superintendencia Nacional de Salud detectó que Sanitas, Salud Total y SURA registraron un aumento en sus indicadores de quejas y anunció acciones de inspección y vigilancia.

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Cuidado de pacientes
Foto: creada con IA Grok
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

El número de quejas que presentan los colombianos contra las EPS mostró una reducción en los últimos meses. Según el más reciente seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, entre marzo y junio de 2026 el indicador general de reclamos pasó de 37,57 a 35,04, una disminución cercana al 7 % que refleja una mejora en el comportamiento de la mayoría de las aseguradoras del país.

Sin embargo, el panorama no es igual para todas las entidades. La Superintendencia identificó que Sanitas, Salud Total y SURA fueron las únicas EPS que incrementaron sus indicadores de quejas entre mayo y junio, mientras el resto del sector mantuvo una tendencia a la baja.

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Medicamentos en Colombia.
Foto: Federación Médica Colombiana.

Ante este resultado, la entidad anunció el inicio de acciones de inspección y vigilancia para establecer qué está provocando el aumento de las reclamaciones y verificar si existen fallas en la prestación de los servicios de salud o en la atención que reciben los afiliados. Si durante estas actuaciones se encuentran incumplimientos, las EPS podrían enfrentar las sanciones contempladas en la ley.

El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, aseguró que, aunque el balance general es positivo por la reducción de las quejas en la mayoría de las EPS, preocupa que estas tres entidades registren un comportamiento contrario a la tendencia nacional.

Las quejas que reciben las autoridades corresponden principalmente a problemas con la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas médicas, autorizaciones de procedimientos, acceso a especialistas y otras dificultades relacionadas con la atención en salud.

Con este monitoreo permanente, la Superintendencia busca detectar de forma temprana posibles fallas en el servicio y exigir a las EPS las mejoras necesarias para garantizar una atención oportuna y proteger los derechos de millones de usuarios del sistema de salud.

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