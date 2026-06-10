Superintendencia releva a interventores de cinco hospitales bajo medida especial

BLU Radio conoció que la Superintendencia de Salud designó nuevos agentes especiales interventores para cinco hospitales que actualmente permanecen bajo medida de intervención en diferentes regiones del país.

Uno de los nombramientos corresponde a Andrés Javier Manosalva Camargo, quien asumirá la dirección de la intervención en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Es psicólogo especializado en gerencia de la salud y en gobierno y gestión pública.

Las víctimas fueron ingresadas de urgencias en el Hospital de Malambo. E.S.E Hospital de Malambo

Para el Hospital La Misericordia de Calarcá fue designado José Domingo Julio Pretelt. Es abogado especialista en gerencia y auditoría en salud, derecho administrativo y marketing.

La Superintendencia también nombró a Lina María De Armas Daza como agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López. Es bacterióloga, especialista en hematología y banco de sangre.



En el Hospital Luis Ablanque de la Plata asumirá Franco Romero Rentería. Es contador público, especialista en gerencia de hospitales y finanzas públicas, además de magíster en gestión empresarial. Por su parte, Alfredo Enrique Villadiego Lora fue designado como agente especial interventor de la Universidad del Atlántico.

Cuarto UCI en hospital Foto: referencia, Flow

Los cambios se producen en medio de los procesos de seguimiento que adelanta el Superintendente de salud, Daniel Quintero sobre estas instituciones, las cuales continúan bajo medidas especiales de intervención mientras se desarrollan las acciones de vigilancia y control definidas por la entidad.