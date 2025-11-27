“Bloqueo en la Gobernación del Valle es competencia del Gobierno nacional”: Dilian Francisca Toro

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció, debido a las protestas que se llevan frente a las instalaciones de la Gobernación.

Lugar, al cual, desde las 12:00 del medio día del miércoles, una gran cantidad de personas pertenecientes a la llamada Minga Cali, llegaron para protestar y exigir, tanto a la Gobernación del Valle, como al Gobierno nacional, una vivienda digna.

La mandataria fue enfática en decir lo siguiente:

"Los reclamos que motivan esta propuesta son competencia exclusiva del Gobierno nacional, particularmente, de la Agencia de Tierras".



Es de resaltar que, debido al bloqueo en el Palacio de San Francisco, se generaron grandes pérdidas monetarias para el departamento.

“Por asuntos nacionales, el Valle tiene más de 1.000 trámites diarios paralizados, 83 millones perdidos por día en recaudo y 78.000 millones en pagos sin poder procesarse”, recalcó Dilian Francisca Toro.

A su vez, la gobernadora le pidió intervención al ICBF, aduciendo que los menores de edad, estaban siendo utilizados como escudo en medio de la protesta .