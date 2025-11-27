En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / “Bloqueo en la Gobernación del Valle es competencia del Gobierno nacional”: Dilian Francisca Toro

“Bloqueo en la Gobernación del Valle es competencia del Gobierno nacional”: Dilian Francisca Toro

La mandataria le hizo el llamado al presidente de la república, Gustavo Petro, para que atienda las peticiones de las personas que permanecen en protesta frente al edifico de la gobernación .

