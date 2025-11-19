“Piden suspender proceso de actualización catastral”: alcalde de La Calera sobre protestas en la vía

El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, confirmó en Mañanas Blu que las manifestaciones que desde temprano afectan la movilidad en el corredor Bogotá–La Calera se originan por reclamos de un grupo de habitantes que exige la suspensión del proceso de actualización catastral y el acceso a información detallada del catastro que adelanta el municipio.

Según el mandatario, aunque se habían anunciado cinco puntos de bloqueo, solo se mantenía uno de manera intermitente, ubicado a unos 400 metros del parque principal, frente al puesto de salud municipal, antigua sede de Saludcop. Los demás fueron desmontados por los propios manifestantes ante la baja participación.

Hernández explicó que el bloqueo reportado inicialmente en Santiamén —en la vía Bogotá–La Calera, después del peaje de Patios— “ya lo levantaron”, y que los cuatro manifestantes que estaban allí se desplazaron hacia el casco urbano. Lo mismo ocurrió con otro punto en el sector de El Codito, donde tres personas atravesaron una camioneta, pero la protesta se disolvió poco después.

“La protesta es válida, es respetable, nosotros les damos las garantías”, dijo el alcalde, al señalar que los bloqueos fueron desmontados por decisión de los mismos manifestantes al no alcanzar la convocatoria esperada.



Las razones de la protesta

El alcalde afirmó que los manifestantes alegan que el municipio no atendió solicitudes relacionadas con el proceso catastral. Sin embargo, aseguró que sí se respondieron los derechos de petición dentro de las competencias de la administración.



“Lo que están argumentando es que se tiene que suspender el proceso de actualización catastral y que se les tienen que facilitar las bases de datos de la información catastral”, dijo.

Sobre la entrega de datos, Hernández fue enfático: “La información no [se puede entregar] porque no es información nuestra, es del Agustín Codazzi. Contiene datos relevantes, valores de predios. Eso no puede estar en manos de cualquier persona”.

Respecto a la posibilidad de suspender el proceso, el alcalde indicó que ya se obtuvo una prórroga del convenio hasta abril de 2026, lo que permitirá ajustar errores y hacer correcciones técnicas con acompañamiento del IGAC.



Un rezago catastral profundo

Hernández sostuvo que La Calera tiene un rezago histórico en materia catastral y tributaria. Reveló que de los 19.000 predios del municipio, 10.000 pagan menos de $300.000 de impuesto predial, y 5.000 de ellos pagan menos de $100.000. Señaló que existen construcciones no declaradas y predios con valores desactualizados, lo que afecta la capacidad financiera del municipio.

“Si uno no fortalece sus finanzas, difícilmente va a poder satisfacer las necesidades de los habitantes”, afirmó.

Recordó que meses atrás hubo protestas para exigir mejoras viales y que, ahora, parte de los mismos sectores se oponen al ajuste catastral que permitiría financiar esas obras. No obstante, aseguró que en el municipio existe un consenso general sobre la necesidad de actualizar los avalúos, aunque persisten temores por posibles incrementos.

El alcalde señaló que está instalado un puesto de mando unificado y que la administración mantiene abierta la puerta al diálogo. Indicó que incluso adecuaron un espacio cercano —un coliseo— con bebidas calientes, sillas y personal disponible para atender inquietudes tanto de los manifestantes como de cualquier ciudadano.

