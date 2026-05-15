Familia de Miguel Uribe Turbay rechaza preacuerdo entre la Fiscalía y alias 'El Costeño'

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó de manera categórica el preacuerdo presentado entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de participar en el magnicidio del precandidato presidencial ocurrido en junio del año pasado en el barrio Modelia en la localidad de Fontibon, en medio de un mitin político donde le dispararon en la cabeza a Miguel Uribe.

A través de un comunicado firmado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño calificaron como “inaceptable” que se otorguen beneficios judiciales a alias 'El Costeño', al considerar que tuvo un rol determinante en el crimen.

Según la familia, el procesado habría actuado como “coordinador y enlace jerárquico” en el asesinato, además de haber presenciado el crimen y, presuntamente, inducido al menor de edad que accionó el arma. Por ello, advirtieron que cualquier rebaja de pena representaría “un premio a la impunidad”.

En el pronunciamiento, los familiares de Miguel Uribe señalaron que, aunque respetan la autonomía de la Fiscalía, consideran que el preacuerdo constituye “una grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública”.



Asimismo, cuestionaron que, en su criterio, el señalado no ha aportado una colaboración efectiva al esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, aseguran que su defensa ha incurrido en “maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, publicó en sus redes sociales el comunicado acompañado de un mensaje: “Este señor tuvo un papel determinante en el magnicidio de mi esposo. No ha realizado ninguna colaboración significativa; por el contrario, se ha dedicado a entorpecer y desviar el proceso".