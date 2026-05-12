“El propósito de Miguel (Uribe Turbay) no era pelear con Paloma”: María Claudia Tarazona

A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario del atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, una nueva controversia política y familiar rodea el legado del exsenador y excandidato presidencial del Centro Democrático.

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, defendió públicamente su decisión de apoyar la candidatura de Paloma Valencia y respondió a los cuestionamientos hechos por su suegro, Miguel Uribe Londoño.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Tarazona aseguró que la decisión de respaldar a Valencia fue tomada en familia y responde a lo que considera era la voluntad política de su esposo. “El propósito de Miguel no estaba en pelear con Paloma, ni pelear con María Fernanda, ni pelear con nadie. Ese no era Miguel”, afirmó durante la conversación.

La declaración surge luego de que Miguel Uribe Londoño criticara duramente el respaldo de su nuera a la senadora Paloma Valencia, señalando que con ello se estaría “traicionando” la memoria y las banderas políticas de su hijo.



Miguel Uribe, Oviedo y seguidores de Cepeda coincidieron volanteando. Foto: Captura de video

“El legado de Miguel es de Colombia”

Durante la entrevista, María Claudia Tarazona insistió en que el legado político de Miguel Uribe Turbay trasciende el ámbito familiar y pertenece a los colombianos. Según explicó, el exsenador concebía la política como una herramienta de servicio y no como un proyecto personal.

“Yo también considero que su papá tiene derecho a llevar las banderas de su hijo, pero el legado de Miguel no es del papá, de la esposa o del hijo. El legado es de Colombia”, sostuvo Tarazona.

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La viuda recordó además que Miguel Uribe había pedido públicamente respeto entre los distintos sectores del Centro Democrático, incluso en medio de las tensiones internas que marcaron la disputa por la candidatura presidencial del partido. “Miguel fue un respetuoso de su partido, un hombre de partido, y eso es lo que yo estoy haciendo ahora”, señaló.

Funeral de Miguel Uribe Turbay AFP

Las tensiones entre Miguel Uribe y Paloma Valencia

Uno de los puntos centrales de la entrevista giró alrededor de la relación política entre Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia. Tarazona reconoció que existieron diferencias y momentos de alta tensión entre los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

Las relaciones entre los precandidatos eran muy complejas, demasiado agresivas, fueron fuertes. Yo no voy a negar ese escenario político expresó.

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Sin embargo, aseguró que, pese a las diferencias, Miguel Uribe nunca recurrió a ataques personales ni descalificaciones públicas o privadas contra sus contendores políticos.“Jamás, nunca, en público ni en privado, Miguel tuvo una descalificación para ninguna de las precandidatas”, afirmó.

Tarazona explicó que su esposo entendía la política como un escenario de debate democrático y no como una confrontación personal. Por ello, considera que respaldar hoy a Paloma Valencia no contradice el pensamiento político del exsenador.

El apoyo a Paloma Valencia y Álvaro Uribe

María Claudia Tarazona también desmintió que haya existido presión por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez o de Paloma Valencia para que hiciera público su respaldo político.“Yo no recibí una llamada del presidente Uribe diciéndome: ‘María Claudia, ven, queremos que apoyes a Paloma’. Jamás”, aseguró.

Según relató, la decisión fue tomada junto a sus hijas en el entorno familiar, tras recordar las posiciones que Miguel Uribe expresaba tanto en público como en privado sobre la necesidad de respaldar al candidato que eligiera el Centro Democrático.

En el comedor de mi casa, con mis hijas, tomamos la decisión las cuatro de apoyar a Paloma porque sabíamos que en público y en privado eso fue lo que Miguel dijo explicó.

La entrevista también dejó ver las diferencias existentes entre Miguel Uribe Londoño y algunos sectores del uribismo, especialmente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la propia Paloma Valencia. Pese a ello, Tarazona insistió en que respeta la manera en que su suegro afronta el duelo y sus decisiones políticas. “Cada cual decide vivir su duelo y sus tragedias de la manera que esté bien”, comentó.

“Si no soy yo, apoyaré al candidato del partido”

Uno de los momentos más reveladores de la conversación llegó cuando María Claudia Tarazona recordó las conversaciones privadas que sostuvo con Miguel Uribe Turbay durante la contienda interna del Centro Democrático. La viuda aseguró que el exsenador tenía claro que, si no obtenía la candidatura presidencial, respaldaría a quien fuera escogido por el partido, incluso si se trataba de figuras con las que mantenía diferencias políticas.

“Si no soy yo, doy mi palabra que voy a apoyar al candidato que el Centro Democrático escoja”, recordó Tarazona. Incluso mencionó que Miguel Uribe estaba dispuesto a apoyar a María Fernanda Cabal, pese a las fuertes tensiones que existían entre ambos sectores. “Le di mi palabra al presidente, le di mi palabra a Colombia, y así lo voy a hacer”, fue una de las frases que, según Tarazona, repetía el exsenador.

El debate por el legado político de Miguel Uribe Turbay

La discusión pública entre María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño refleja la disputa política y simbólica alrededor de la figura de Miguel Uribe Turbay, quien tras su muerte se convirtió en una de las referencias más importantes dentro del Centro Democrático y de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En medio del proceso electoral que ya empieza a agitar el panorama político colombiano, las declaraciones de Tarazona reabren el debate sobre la unidad del uribismo y el rumbo que tomará el partido de cara a las próximas elecciones presidenciales.