"Paloma y Uribe pisotean la familia": papá de Miguel Uribe tras entrevista de María Claudia Tarazona

A 20 días de la primera vuelta presidencial, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y también candidato presidencial, lanzó duras críticas contra la senadora y aspirante Paloma Valencia y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, anunciara públicamente su respaldo a Valencia.

“La decisión de una persona de votar por una candidatura es libre”, aseguró Uribe Londoño. Sin embargo, acusó a Valencia de haber atacado políticamente a su hijo en vida. “Paloma insultó a Miguel, dijo que tenía comportamientos mafiosos y ensució su reputación”, afirmó.

Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez Foto: AFP

El candidato también arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y aseguró que ambos están “pisoteando a la familia para aprovecharse del legado de Miguel”. Además, sostuvo que su hijo “murió atormentado” por las diferencias que tuvo con la candidata Valencia.

“Hoy más que nunca reafirmo mi compromiso con las candidaturas que elevan las banderas de Miguel. Sus banderas las llevo yo, que soy su padre, y las defenderemos con Delia hasta el último día de nuestras vidas”, agregó.



Las declaraciones se producen después de que María Claudia Tarazona revelara este lunes que respaldará la candidatura de Paloma Valencia, pese a que en entrevistas anteriores había sugerido que apoyaría al padre de su esposo. Tarazona aseguró que tomó la decisión porque considera que Valencia “es la única que puede ganar en segunda vuelta”.