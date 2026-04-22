Capturan en Argentina a colombiano vinculado a asesinato de Miguel Uribe Turbay

En un operativo liderado por la Interpol, fue detenido en Buenos Aires el colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, investigado por su presunta participación en asesianto contra el senador y entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

“El hombre quedó a disposición de la justicia federal de Argentina, a la espera del eventual proceso de extradición a Colombia”, señala el comunicado oficial.

Las autoridades precisaron que la investigación en territorio argentino estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes. “A partir de información oficial enviada por autoridades colombianas a través de la Gendarmería Nacional de Argentina, se investigaba desde marzo pasado el posible ingreso en Argentina de Cruz Castillo”, se lee en el documento.

De acuerdo con el reporte, la Dirección Nacional de Migraciones detectó irregularidades en su estatus. “El fugitivo registraba un trámite en curso y se encontraba en situación irregular en el país”, indicaron las autoridades. Además, “tenía una orden de expulsión vigente, debido a que había sido detenido en Buenos Aires en una causa por robo, aunque luego había sido liberado”.



La captura se produjo cuando Cruz Castillo acudió a una citación judicial. “Fue citado a los tribunales de Buenos Aires porque había aceptado un juicio abreviado en el expediente por robo. Y allí fue nuevamente detenido”, detalla el comunicado.

Según las investigaciones, el detenido tendría vínculos con estructuras criminales. “Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, y quien tenía contacto con la Segunda Marquetalia, Brayan hizo supuestamente seguimientos a Uribe Turbay para conocer sus rutinas y su esquema de seguridad”, señalaron las autoridades.

Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe X: @DirectorPolicia

Asimismo, se confirmó su relación con otra de las personas implicadas en el caso. Cruz era pareja de Katherine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’, quien transportó el arma con la que el sicario menor de edad asesinó a Uribe Turbay. Esta mujer fue condenada a 21 años de prisión en febrero pasado”.

Alias 'Gabriela', implicada en atentado contra Miguel Uribe Turbay Foto suministrada

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El comunicado también vincula a Cruz Castillo con otro hecho violento en Colombia: “Según la Fiscalía colombiana, Brayan Ferney Cruz Castillo está involucrado en el intento de atentado contra Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del Acuerdo de Paz, el 3 de junio de 2025, en Teusaquillo, Bogotá. Contactaron a un menor de edad para que instalara una bomba lapa. El joven finalmente se arrepintió al ver la presencia de la Policía”.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el capturado es requerido en Colombia. “Cruz Castillo es solicitado por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo”, concluye el comunicado.

