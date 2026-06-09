Fiscal del caso Miguel Uribe: “Las Farc habían declarado como objetivo a la familia Turbay”

Un año después del atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación ha presentado avances que apuntan hacia una estructura criminal con antecedentes de persecución política. La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, quien lidera la investigación, confirmó que los indicios señalan a la Segunda Marquetalia como la organización responsable de planear y ejecutar el crimen que conmocionó al país.

Según explicó la funcionaria en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el proceso judicial ha logrado la vinculación de 17 personas, de las cuales nueve permanecen privadas de la libertad. Hasta la fecha, se han consolidado cuatro sentencias condenatorias y se encuentran en trámite varios preacuerdos.

El rastro de la Segunda Marquetalia en el caso Miguel Uribe Turbay

Para la Fiscalía, el asesinato de Uribe Turbay no es un hecho aislado, sino una consecuencia de la continuidad operativa de los cabecillas de la antigua guerrilla. De acuerdo con la fiscal Jaramillo, la conexión entre el crimen actual y el pasado es directa: “En esa sentencia del 18 de septiembre de 2009, el juez y la Corte dejaron plasmado que las Farc habían declarado objetivo a la familia Turbay”.

La fiscal detalló que el grupo armado ilegal, bajo la denominación de "Segunda Marquetalia" y encabezado por alias 'Iván Márquez', mantiene una estructura de desestabilización institucional que se refleja en este caso. “Hoy, Iván Márquez, quien fue condenado en esa sentencia de 2009, forma parte de la Segunda Marquetalia. En el desarrollo de esa desestabilización del país es que precisamente se presenta este atentado”, afirmó Jaramillo.



Los detalles de la investigación por el crimen de Miguel Uribe Turbay

La investigación ha logrado establecer una línea de tiempo minuciosa que abarca desde enero, mes en que fue contactado el primer ejecutor, hasta los seguimientos realizados en marzo y abril. Para lograr este nivel de detalle, la Fiscalía empleó pruebas técnicas de geolocalización que permitieron ubicar a los implicados en reuniones clave y en las zonas donde se preparó el atentado.

Sobre el móvil, Jaramillo destacó que la caracterización de la víctima fue fundamental para entender el porqué del crimen. “El senador era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones. A esa situación se une el objetivo de desestabilizar al país”, aseguró la fiscal.

La complejidad del caso ha implicado riesgos directos para quienes lideran la búsqueda de justicia. La fiscal Jaramillo reveló que, debido a la naturaleza de los hallazgos y la peligrosidad de los determinadores, los cinco fiscales del grupo investigador han sido blanco de intimidaciones. “Llegaron amenazas como ‘lo vamos a quitar del camino’, ‘no investiguen tanto’ o ‘ya sabemos quiénes son y que tienen familia’. Esto ameritó fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa”, puntualizó.

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Vea la entrevista completa con la fiscal Deicy Jaramillo en Mañanas Blu: