Interpol expidió circular roja contra cabecillas de Segunda Marquetalia por magnicidio Miguel Uribe

La Dijín confirmó que ya fueron emitidas las notificaciones de circular roja contra cabecillas de la Segunda Marquetalia, señalados por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades informaron que, en el marco de esta ofensiva judicial y operativa, se mantienen recompensas por información que permita la captura de los principales responsables. En ese sentido, se ofrecen 5.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias 'Iván Márquez', así como 4.000 millones de pesos por los cabecillas 'John 40' y el 'Zarco Aldinever'. También figuran dentro de la lista de buscados alias Rusbel, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo y alias Yako, quienes son señalados como integrantes de la estructura armada involucrada en el crimen.

En medio de este proceso, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que el asesinato del senador tuvo una motivación política orientada a generar un impacto directo sobre la democracia colombiana. En sus declaraciones indicó que “el asesinato del doctor Uribe Turbay fue movido por razones político-instrumentales, vinculado al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia”.

Según las autoridades judiciales, el crimen habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias surgidas tras el proceso de desmovilización de las antiguas Farc.



De acuerdo con la información recopilada, el testimonio de Simeon Perez, conocido con el alias ‘el Viejo’, confirmó la principal hipótesis que desde octubre del año pasado manejaba la Policía Nacional, en la cual se señalaba a la Segunda Marquetalia como la organización responsable del asesinato. Durante las diligencias judiciales adelantadas, los investigadores interrogaron al hoy condenado sobre quién había impartido la orden directa para ejecutar el magnicidio. Frente a esta pregunta, el testigo respondió que “la impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”, señalando de manera directa a este cabecilla como uno de los responsables de la decisión criminal.