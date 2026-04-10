En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Interpol expidió circular roja contra cabecillas de Segunda Marquetalia por magnicidio Miguel Uribe

Interpol expidió circular roja contra cabecillas de Segunda Marquetalia por magnicidio Miguel Uribe

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, señaló que el asesinato del senador tuvo una motivación política orientada a generar un impacto directo sobre la democracia colombiana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad