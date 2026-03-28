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Blu Radio  / Nación  / Miguel Uribe Londoño acudirá a la CIDH para pedir protección a fiscales del magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño acudirá a la CIDH para pedir protección a fiscales del magnicidio de su hijo

El candidato pidió medidas especiales a la Fiscalía para proteger a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y dijo que acudirá a la CIDH para proteger a quienes lideran el proceso.

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