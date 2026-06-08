Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Transcurrido un año (8 de junio) del atentado de Miguel Uribe Turbay en un parque en el occidente de Bogotá, Noticias Caracol reveló nuevos detalles detrás de la investigación del magnicidio del entonces precandidato presidencial y senador de la República, que dio cuenta de videos e imágenes que han sumado en la investigación.

Previo a que se llevara a cabo este atentado, los autores de este crimen (Katerine Martínez, alias 'Gabriela', y de alias 'El Viejo') se reunieron en un bar en el sur de Bogotá, en medio de licor y música. Paralelamente, alias Chipi, encargado de la logística, seleccionó al menor extranjero apodado 'El Churco', quien portaría el arma para dispararle al precandidato. Luego se vuelven a reunir en la localidad de Usme, 24 horas del atentado.

Sin embargo, este menor tomó la decisión de no ser parte de la misión y se va del país porque "sentía el riesgo de atentar contra a alguien de tanto perfil" y "los riegos que podía traer". Por ende, alias 'Chipi' dio la orden de contratar a otro menor conocido como alias 'Tianz', que vivía en la localidad de Engativá y se encontraba seguido en sitios nocturnos en donde había conocido a toda la banda.

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, habría asegurado que la orden de atentar contra Miguel Uribe Turbay vendría de la Segunda Marquetalia. Foto: Blu Radio, Senado, Policía Nacional.

"En un evento de la localidad de Bosa en un centro comunal, alias 'El Viejo' estuvo presente haciendo labor de inteligencia, incluso le tomó una fotografía del senador dentro del mismo recinto en el que él se encontraba. Él llama a 'Chipi' y llama a su grupo delincuencial para que ese fuera el momento de atentar contra el senador, pero por la misma agenda apresurada del senador, y la dinámica hizo que él se fuera apresurada y por coordinación de ese grupo delincuencial no pudieron atentar contra él", contó el investigador en Noticias Caracol.



La investigación de la Policía recopiló más de 1,5 millones de datos provenientes de cámaras de seguridad, registros telefónicos y redes sociales. Sin embargo, una filtración periodística provocó una crisis interna al revelar detalles clave del caso, lo que llevó a los investigadores a temer que los avances obtenidos se perdieran. Tras la divulgación de la información, alias 'Gabriela' cambió su apariencia y huyó hacia Florencia (Caquetá), donde fue seguida por agentes encubiertos durante todo el viaje.

Una oficial de inteligencia logró ganarse su confianza haciéndose pasar por una pasajera común, lo que facilitó su captura el 14 de junio y permitió avanzar en la detención de otros integrantes de la organización criminal. Meses después, en octubre de 2025, fue capturado alias 'El Viej'o en una finca del Meta mediante un operativo apoyado por helicópteros y la Fuerza Aérea.

Alias 'El Costeño' y 'El Hermano' trasladados a cárceles. Foto: Suministradas y Senado

"Le tenían temor porque lo veían como a un comandante urbano, aquí en la ciudad Bogotá, una persona que no se medía en atentar contra cualquier persona, ya fuera en la misma ciudad o en la misma el país (...) no tenía temor de atentar en contra de fiscales, contra nosotros los investigadores, de ahí se derivaron las amenazas que recibimos nosotros", añadió.

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Según la investigación, era una figura temida dentro de la estructura criminal por su capacidad para ordenar atentados contra civiles, fiscales e investigadores. Las autoridades establecieron que por el crimen se había acordado un pago cercano a los 1.000 millones de pesos.

Tras la captura de 'El Viejo', se determinó que la orden habría sido impartida por alias 'Kendry', presunto enlace de la Segunda Marquetalia en Bogotá, quien se reunió con él en Cúcuta a comienzos de 2025.