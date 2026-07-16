Combates entre Ejército y Clan del Golfo dejan dos abatidos y armas incautadas en Jericó, Antioquia

El coletazo de la situación de orden público que atraviesa a Antioquia por el accionar de grupos armados ilegales llegó al municipio de Jericó, reconocido por su turismo religioso y su belleza, en el Suroeste del departamento. Los hechos se registraron en la vereda Palenque, donde se registraron combates, generando zozobra en las comunidades aledañas.

Según la Séptima División del Ejército, soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, adelantaron una ofensiva contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Cartel del Clan del Golfo, dejando a dos señalados miembros de este grupo abatidos.

De acuerdo con el Ejército, también se logró la incautación de dos fusiles, más de 400 cartuchos de diferentes calibres, siete proveedores, material de intendencia y explosivos. Frente a la situación,el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, alertó por el recrudecimiento de la violencia en su localidad.

"Nos preocupa profundamente esta situación que vive nuestra comunidad. La inseguridad ha escalado a un gran nivel hasta llegar a pueblos como el nuestro que se caracterizan por la tranquilidad. La situación está siendo atendida directamente por la fuerza pública", dijo el mandatario.



Por su parte, el teniente coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, indicó que continuarán los operativos militares en el territorio.

"Este resultado operacional permite debilitar de manera significativa las capacidades delictivas de esta estructura criminal, responsable de acciones terroristas que vienen alterando la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades en el suroeste antioqueño", reportó Fonseca.

Vale la pena mencionar que recientemente las fuerzas militares han desarrollado otros operativos contra ilegales, uno de ellos se registró el pasado fin de semana contra la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo en el municipio de Amalfi, nordeste del departamento, subregión donde se disputa el terreno con las disidencias y el ELN.