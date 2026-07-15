Diputados de Antioquia denuncian presunta irregularidad en contratos y recaudo de tasa de seguridad

El diputado de Antioquia Luis Peláez denunció lo que calificó como un presunto caso de corrupción, relacionado con la ejecución de los recursos de la que no deja de ser polémica tasa de seguridad del departamento.

Durante un debate de control político en la Asamblea departamental, el corporado aseguró que un contratista habría recibido un contrato por cerca de 20.000 millones de pesos para el suministro de software, hardware, cámaras y sistemas de vigilancia, pese a que, según afirmó, no tenía experiencia previa en ese tipo de proyectos.

Peláez señaló que el contratista, identificado como LPAM y representado por David Alejandro Castaño Úsuga, pasó de realizar mantenimientos de computadores y contratos con establecimientos como droguerías y peluquerías a ejecutar un contrato de gran magnitud relacionado con tecnología para la seguridad.

"Es el contratista LPAM, ni siquiera tiene página de Instagram. Pasa de tener contrataciones con una farmacia en Copacabana y Girardota, y una peluquería, más o menos 2 años, a tener contrataciones por 13.000 y hasta 20.0000 millones de pesos con Valor más", aseguró.



Además, advirtió sobre el estado financiero de la tasa de seguridad. Según explicó, hasta el momento se han comprometido 470.000 millones de pesos, mientras que el recaudo alcanza los 270.000 millones, preocupación a la que se sumó el diputado Juan David Muñoz.

"Se proyectó un recaudo, por lo menos para el 2025, que supera los 350000000000, pero el recaudo efectivo no superó, ni siquiera llegó a los 120000000000. Esto quiere decir que la gente no está pagando, no está pagando porque no está conforme. De la deuda que hay en este momento, el sector comercio y el sector industrial tienen la mayoría", indicó.

El diputado Peláez también aseguró que varios contratistas ya recibieron el desembolso total de los recursos, aunque las obras presentan un avance físico de apenas entre el 2 % y el 3 %. Las denuncias hacen referencia a proyectos que se ejecutan en municipios como Itagüí, Envigado y Bello.