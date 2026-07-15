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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Menor de edad fue asesinada presuntamente por su novio en un parque de Sabaneta, Antioquia

Menor de edad fue asesinada presuntamente por su novio en un parque de Sabaneta, Antioquia

Se trata del segundo caso de supuesto feminicidio en menos de un día en el que el agresor también atentó contra su vida.

Investigan presunto feminicdio en Sabaneta.jpg
Investigan presunto feminicdio en Sabaneta.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

En menos de 24 horas se reportó un nuevo feminicidio en el Valle de Aburrá, en este caso una menor de edad. El responsable sería un joven que llegó del extranjero y que posteriormente atentó contra su vida.

Fueron transeúntes del Parque de las Mascotas quienes en las últimas horas dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos jóvenes en una zona verde de este lugar céntrico del municipio de Sabaneta.

Según el reporte de las autoridades Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años y Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, quienes sostenían una relación sentimental, se habían encontrado en este lugar y en circunstancias que aún son materia de investigación el hombre atacó a la menor de edad en varias ocasiones con un arma blanca para después atentar contra su vida.

El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el señalado victimario había llegado hace un par de semanas a este municipio del Valle de Aburrá luego de residir por dos años en Ciudad de México donde trabajaba en un establecimiento comercial.

"Ya adelantamos ayer varias entrevistas. También aportamos a nuestra Fiscalía todo el circuito cerrado de televisión desde cuando ellos salieron de sus casas y se dirigieron a este Parque de las Mascotas, donde posteriormente fallecieron", destacó el general.

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Este es el segundo caso de presunto feminicidio que se conoce en menos de 24 horas en la subregión metropolitana, luego de que en su vivienda en el barrio Popular 1, nororiente de Medellín fueran hallados los cuerpos de Janeth Estela Álvarez Rivera y Jorge Andrés Villada, de 53 y 45 años de edad, respectivamente.

La información preliminar indica que, también con arma cortopunzante, Villada le propinó al menos 15 heridas a la víctima, quien era su expareja sentimental y había decidido terminar la relación una semana atrás.

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