Piden búsqueda urgente de familia venezolana radicada en Sabaneta y desaparecida tras terremotos

La ilusión de unas vacaciones familiares terminó convertida en momentos de angustia y zozobra. Desde hace varios días, amigos y allegados intentan establecer el paradero de una familia venezolana radicada desde hace nueve años en el municipio de Sabaneta, Antioquia, que desapareció luego de los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en el norte de Venezuela.

Los desaparecidos son Oriana Carolina Sivira, su esposo José Alejandro Ruiz y el hijo de ambos, José Andrés Ruiz Sivira, quienes viajaron desde Colombia el pasado 15 de junio para visitar a sus seres queridos y disfrutar de unos días de descanso en su país de origen. Durante la primera parte del viaje permanecieron en San Cristóbal y, una semana después, se desplazaron hasta Caracas para reunirse con otros familiares.

Fue allí donde decidieron extender sus vacaciones y viajar hacia La Guaira para pasar varios días junto al mar. El grupo, integrado además por la madre de Oriana, una tía y una prima, llegó a hospedarse en las residencias Vista Mar, un edificio de 13 pisos ubicado frente a Playa del Yate y que colapsó tras los fuertes sismos.

Yina Cano, amiga de Oriana, indicó a Blu Radio que la información preliminar que han recibido es que previo a la tragedia la familia fue vista en el lobby del edificio y desde entonces, ninguno de sus integrantes ha logrado comunicarse con ellos, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su paradero. Una señal de esperanza, asegura Cano, es que reportan que el desplome de la estructura ocurrió hacia un lado.



"Información preliminar que han dado es que pueden contar con suerte, porque ellos estaban en uno de los extremos, los apartamentos extremos, el el edificio cayó de manera horizontal hacia un lado. Debajo de ese apartamento hay unos sótanos, y que posiblemente pudieron haber también caído en sótanos, donde las vigas son mucho más resistentes", explicó.

Cano también pidió a las autoridades venezolanas y a los organismos humanitarios que continúen las labores de localización, especialmente con la llegada de maquinaria que permita la remoción de escombros.

"Enfocar esfuerzos a que vayan más ayudas a ese sector donde están ellos y que obviamente, entre maquinaria. Si no hay maquinaria, no hay nada que hacer, porque la gente está tratando de hacer lo que pueda con las manos, pero las losas son impresionantes", mencionó Cano.

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Este lunes en el municipio de Sabaneta habrá una velatón en la vivienda de Oriana cerca al parque principal de Sabaneta, para pedir por la vida y el pronto rescate de estas personas en medio de las labores de búsqueda en el vecino país que siguen adelantando las delegaciones de bomberos enviadas por Medellín y Envigado.

El reporte más reciente entregado por parte del alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo de rescatistas ya ha ayudado a la recuperación de dos cuerpos y que las acciones tras suspenderse en la noche del domingo se reanudarán este lunes muy temprano en varias zonas de La Guaira.