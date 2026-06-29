Terremoto en Venezuela: durísima réplica de magnitud 5.1 sacude al país este lunes

Venezuela volvió a temblar con fuerza. Una durísima réplica de magnitud 5.1 sacudió la costa norte del país a las 06:00 hora local de este lunes 29 de junio de 2026, según el último boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se localizó en la latitud 10.69 y longitud -66.78, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que encendió nuevamente las alarmas en una región devastada por los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado miércoles.

Este nuevo movimiento telúrico se suma a las más de 430 réplicas registradas en el territorio nacional tras la catástrofe inicial. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detalló que solo el domingo se reportó más de una veintena de sismos, incluido uno de magnitud 4.3 en el oeste del país.

Volvió a temblar en Venezuela este lunes festivo Foto: Servicio Geológico Colombiano

El trágico balance del terremoto en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial de fallecidos se elevó a por lo menos 1.450 personas. El reporte legislativo detalla además que el número de heridos se sitúa en 3.150, mientras que un total de 12.721 familias se encuentran damnificadas en refugios temporales.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU estimó a través de su portavoz, Zoe Brennan, que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas directa o indirectamente por el impacto generalizado de los sismos.



Pérdidas millonarias y destrucción de infraestructura

Una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños materiales preliminares en 6.700 millones de dólares. La destrucción de activos económicos, viviendas y estructuras críticas mantiene en vilo al gobierno nacional.



El inventario de daños entregado por las autoridades de Caracas incluye de manera detallada:



189 edificios con colapso o destrucción total.

585 edificaciones con daños estructurales parciales.

38 centros hospitalarios afectados en sus instalaciones.

44 centros comerciales con daños materiales.

1.645 estructuras de otra índole con afectaciones diversas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de rescatistas internacionales ascendió a 2.624 efectivos. El contingente cuenta con el apoyo de 137 perros de búsqueda, 49 vehículos especializados y 84,8 toneladas de equipamiento, insumos quirúrgicos y medicamentos de alta prioridad.

A las misiones de salvamento de El Salvador, México, Suiza, España, Colombia, Chile y Estados Unidos se sumó un fuerte contingente militar de emergencia. EE.UU. envió más de doscientos efectivos, aviones y helicópteros, confirmando el arribo de 130 marines al puerto de La Guaira, el cual se encuentra temporalmente fuera de servicio por daños estructurales.

Asimismo, Perú envió un avión de la Fuerza Aérea con 14 toneladas de ayuda humanitaria, Argentina alistó un segundo equipo de especialistas y Paraguay despachó 32 militares expertos en búsqueda y rescate. En el ámbito local, la solidaridad ciudadana se organizó con el registro oficial de 7.876 voluntarios civiles en Caracas.