Delcy Rodríguez crea comisión para inspeccionar viviendas tras terremotos

El Gobierno de Venezuela anunció la creación de una comisión presidencial que inspeccionará las viviendas y demás infraestructuras afectadas por los terremotos registrados el pasado miércoles, al tiempo que prorrogó por una semana la suspensión de las clases en las zonas impactadas por la emergencia.

Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que el equipo estará integrado por instituciones del Estado, colegios de ingenieros y universidades, con la misión de verificar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones.

Para clasificar el estado de las viviendas, las autoridades utilizarán un sistema de colores similar a un semáforo: verde, amarillo y rojo. Con este mecanismo se determinará si los inmuebles pueden seguir siendo ocupados o si representan un riesgo para sus habitantes.

"La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad y determinar si las personas pueden regresar a sus hogares", afirmó Rodríguez.



La mandataria también informó sobre la conformación de una comisión especial encargada de habilitar campamentos temporales para las familias que perdieron sus viviendas y de acelerar proyectos de construcción de nuevos inmuebles. Este grupo será liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, e incluirá representantes del Ministerio de Hábitat y Vivienda y autoridades regionales y locales de Caracas, La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

ÚLTIMA HORA: Presidenta (E) Delcy Rodríguez emite importantes anuncios en torno al despliegue social y operativo por sismos pic.twitter.com/2bHeu8oQwc — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) June 28, 2026

En el caso de La Guaira, el estado más afectado por los sismos, Rodríguez aseguró que el servicio de energía eléctrica ha sido restablecido en un 75 %, el suministro de agua potable alcanza una recuperación del 68 % y la red vial ya opera en un 90 %.

Asimismo, destacó que las labores de búsqueda continúan luego de que equipos de rescate lograran encontrar más sobrevivientes entre los escombros.

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De acuerdo con el balance oficial divulgado este domingo, 33 personas han sido rescatadas con vida tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país. Las autoridades reportan 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas por la tragedia.