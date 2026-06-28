Continúa el rescate contrarreloj de los sobrevivientes de terremotos en Venezuela

Rescatistas internacionales siguen con las labores de búsqueda para tratar de localizar a sobrevivientes de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela.

Uno de los últimos rescates fue el de un hombre y su hijo en La Guaira entre los escombros por socorristas internacionales durante la tarde del domingo 28 de junio, a casi cuatro días del doble sismo.

Según informó AFP, el padre y el menor fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses, en una zona playera de Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Foto: Embajada de Francia en Venezuela

Ambos visiblemente cansados y en estado de shock fueron atendidos por los rescatistas. El menor fue extraído primero con el cuerpo lleno de polvo, sangre en la rodilla y una mano vendada. Él y su padre estaban con el torso y las piernas desnudos, cubiertos apenas por un trozo de tela.



Los socorristas los bajaron de la montaña de hormigón acostados en una lona azul, atendidos con una bolsa de suero y una sonda, primero el joven y luego su padre.

Ambos quedaron sepultados bajo una edificación en una playa de Caraballeda, en La Guaira, en donde la destrucción es casi total.

En este mismo sector, según videos difundidos por redes sociales, autoridades mexicanas también lograron rescatar a un menor de 9 años en Caraballeda, quien permanecía entre los cuerpos de sus padres bajo los escombros.

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En el video compartido por redes sociales se ve el momento exacto en el que sacan al menor de edad entre los restos de paredes y cemento, mientras los miembros de la defensa nacional le pedían al niño que no se durmiera y le decían que ya estaban ahí por él. Por ahora, las autoridades no han dado mayores detalles sobre el estado de salud del niño.

Más detalles sobre el rescate de este pequeño logrado por el ejército mexicano a más de 72 horas de los terremotos del Miércoles. Tiene 9 años, no 11 como le dijo a los rescatistas. Seguramente estaba desorientado por la deshidratación. Lo encontraron acostado entre sus padres… https://t.co/QMIA1KCFS5 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) June 28, 2026

Además, en horas de la mañana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que después de 11 horas de trabajo, fue rescatada con vida Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció atrapada 86 horas bajo los escombros.

Por medio de su cuenta en X, Bukele aseguró que el estado de salud de la mujer era delicado y expresó que estas acciones forman parte del esfuerzo realizado por la delegación de El Salvador que apoya en las labores de rescate sobre el terreno en Venezuela.

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“Aunque nuestros médicos estabilizaron a Belkys en el campamento, su estado de salud aún es delicado. Por lo que contratamos un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible. Que Dios la bendiga y le dé fortaleza”, señaló.

Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela informó que son 33 personas las que han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de organismos internacionales y nacionales. Los rescatistas continúan en esta lucha contra reloj para encontrar a personas con vida bajo los escombros tras cuatro días de esta tragedia que enluta al país.