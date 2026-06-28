Venezuela sumido en la tristeza tras dos terremotos: Sala de Prensa, 28 de junio de 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 28 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

El geólogo, Osvaldo Ordóñez explica técnicamente el inusual fenómeno del doble terremoto en Venezuela y desmitifica teorías falsas sobre el fracking o el clima.

explica técnicamente el inusual fenómeno del doble terremoto en Venezuela y desmitifica teorías falsas sobre el fracking o el clima. Beatriz Adán: Reporta desde la morgue de Bello Monte sobre el colapso de los servicios forenses y el drama de buscar a los desaparecidos.

Reporta desde la morgue de Bello Monte sobre el colapso de los servicios forenses y el drama de buscar a los desaparecidos. Andreina Solórzano : Describe la devastación total en La Guaira y comparte su conmovedora experiencia personal cubriendo la tragedia en su propia tierra.

: Describe la devastación total en La Guaira y comparte su conmovedora experiencia personal cubriendo la tragedia en su propia tierra. Sofía Lovera: Narra el impactante testimonio de cómo sobrevivió al colapso de su edificio en Los Corales, donde lamentablemente perdió a su hermana.

Narra el impactante testimonio de cómo sobrevivió al colapso de su edificio en Los Corales, donde lamentablemente perdió a su hermana. Gabi Arellano de la fundación Juntos se puede detalla la masiva recolección de ayuda humanitaria en Bogotá y el envío de las primeras 40 toneladas de insumos médicos.

de la fundación Juntos se puede detalla la masiva recolección de ayuda humanitaria en Bogotá y el envío de las primeras 40 toneladas de insumos médicos. Juan Pablo Herrera analiza los principales retos fiscales y de confianza inversionista que enfrentará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

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