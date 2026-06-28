Venezuela sumido en la tristeza tras dos terremotos: Sala de Prensa, 28 de junio de 2026

Actualizado: 28 de jun, 2026
El programa Sala de Prensa del domingo 28 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:
- El geólogo, Osvaldo Ordóñez explica técnicamente el inusual fenómeno del doble terremoto en Venezuela y desmitifica teorías falsas sobre el fracking o el clima.
- Beatriz Adán: Reporta desde la morgue de Bello Monte sobre el colapso de los servicios forenses y el drama de buscar a los desaparecidos.
- Andreina Solórzano: Describe la devastación total en La Guaira y comparte su conmovedora experiencia personal cubriendo la tragedia en su propia tierra.
- Sofía Lovera: Narra el impactante testimonio de cómo sobrevivió al colapso de su edificio en Los Corales, donde lamentablemente perdió a su hermana.
- Gabi Arellano de la fundación Juntos se puede detalla la masiva recolección de ayuda humanitaria en Bogotá y el envío de las primeras 40 toneladas de insumos médicos.
- Juan Pablo Herrera analiza los principales retos fiscales y de confianza inversionista que enfrentará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
Escuche el programa completo aquí: