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Venezuela sumido en la tristeza tras dos terremotos: Sala de Prensa, 28 de junio de 2026

Las noticias más relevantes de Colombia y el mundo en Sala de Prensa Blu del domingo 28 de mayo de 2026

Sala de Prensa Blu
Sala de Prensa Blu
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

El programa Sala de Prensa del domingo 28 de junio de 2026, dirigido por Juan Roberto Vargas, analiza los hechos más relevantes de la semana en Colombia y el mundo:

  • El geólogo, Osvaldo Ordóñez explica técnicamente el inusual fenómeno del doble terremoto en Venezuela y desmitifica teorías falsas sobre el fracking o el clima.
  • Beatriz Adán: Reporta desde la morgue de Bello Monte sobre el colapso de los servicios forenses y el drama de buscar a los desaparecidos.
  • Andreina Solórzano: Describe la devastación total en La Guaira y comparte su conmovedora experiencia personal cubriendo la tragedia en su propia tierra.
  • Sofía Lovera: Narra el impactante testimonio de cómo sobrevivió al colapso de su edificio en Los Corales, donde lamentablemente perdió a su hermana.
  • Gabi Arellano de la fundación Juntos se puede detalla la masiva recolección de ayuda humanitaria en Bogotá y el envío de las primeras 40 toneladas de insumos médicos.
  • Juan Pablo Herrera analiza los principales retos fiscales y de confianza inversionista que enfrentará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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