Centros de acopio en Bogotá continúan recibiendo ayuda para Venezuela: ¿cómo donar?

Tras el devastador terremoto ocurrido el pasado jueves en Venezuela, con un impacto crítico en el estado Vargas, cientos de personas en Bogotá se han movilizado para enviar ayuda humanitaria masiva.

La Fundación Juntos Se Puede, liderada por la representante Gaby Arellano, coordina los esfuerzos de recolección en el norte de la capital colombiana, logrando enviar el primer avión con 40 toneladas de insumos médicos y alimentos.

Gaby Arellano informó que este primer cargamento despegó gracias a una alianza con Avianca, llegando al aeropuerto de Maiquetía para atender la emergencia en las zonas más afectadas.

"El equipo entero no ha dormido porque logramos que se ingresara al aeropuerto El Dorado, que se hiciera todo el papeleo de ley y reglamentario", señaló en entrevista con Sala de Prensa Blu. Además, destacó que más de 4.000 voluntarios trabajaron simultáneamente para clasificar las donaciones que llegan sin interrupción.



¿Qué insumos se necesitan donar con urgencia?

La prioridad absoluta en este momento son los insumos médicos y la comida enlatada. Según explicó Arellano, la situación en la costa venezolana es crítica, por lo que se requieren específicamente mascarillas que sirvan para olores fuertes, debido a la presencia de cadáveres en las calles.

La lista de suministros médicos urgentes incluye:

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Gasas, guantes, tapabocas y jeringas.

Suturas, alcohol y agua oxigenada.

Insumos específicos detallados por el área de salud de la fundación.



En cuanto a la alimentación, se solicita exclusivamente comida enlatada de larga duración y alimentos perecederos secos. Es fundamental evitar el envío de comida que pueda dañarse rápidamente debido a los tiempos de transporte.

Un elemento vital solicitado por la fundación son las pastillas purificadoras de agua, ya que facilitan el acceso a líquido potable de manera más eficiente y ligera que el transporte de botellas de agua. Arellano enfatizó que, por el momento, cuentan con suficiente ropa, por lo que piden priorizar los medicamentos y alimentos.

¿Dónde está ubicado el centro de acopio en Bogotá?

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El centro de acopio principal de la Fundación Juntos Se Puede se encuentra en el noroccidente de Bogotá, en el barrio Pasadena, en la Calle 104 # 54 - 31. No obstante, la magnitud de la respuesta ciudadana ha llevado a la habilitación de más de 30 centros de acopio en toda la ciudad, cuyas ubicaciones se actualizan a través de las redes sociales de la fundación.

La respuesta de los vecinos ha sido tal que, según relata Arellano, cuatro casas aledañas a la sede principal han abierto sus portones y salas para funcionar como centros de clasificación.

Para quienes deseen colaborar económicamente, la fundación aclaró que no recibe dinero en efectivo. Las donaciones monetarias están siendo gestionadas únicamente por la Cruz Roja Internacional.

Actualmente, la fundación cuenta con más de 400 toneladas almacenadas en bodegas gratuitas y continúa requiriendo manos voluntarias en sus sedes para labores de clasificación, embalaje y transporte, con el fin de seguir enviando ayuda de manera continua hacia las zonas de desastre en Venezuela.